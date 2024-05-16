劉品言入圍北影影后 同台舊愛阮經天她承諾「一定到」

劉品言在「莎莉」中和法國帥哥發生一夜情。(圖／伯樂影業提供)

2024年台北電影獎入圍 名單公布，劉品言以「莎莉」入圍台北電影獎影后，將與金馬影后「小曉」林品彤、「明日之子」李雪、「春行」楊貴媚以及「愛的噩夢」項婕如，由於劉品言的舊愛阮經天也以「周處除三害」入圍台北電影獎影帝，倘若兩人都得獎，有望在頒獎典禮上世紀同框，劉品言對此也大方回應「一定到」。

劉品言表示：「莎莉是我很愛的作品，能夠跟著莎莉入圍第一次的女主角獎項，真的超級開心。謝謝莎莉帶給我的一切，也謝謝台北電影獎給莎莉的入圍肯定。」並強調自己肯定排除萬難也要到，「又可以去北影跟大家碰面了，真好」。

項婕如聽聞自己入圍影后之後非常開心，「這是我第一次入圍，收到消息時很開心，非常感謝評審們的肯定，也謝謝劇組同仁們的付出，謝謝我戲裡的夥伴林柏宏，謝謝長鈺姐和廖明毅導演相信我能一起完成這趟旅程。我想謝謝六年以來一直陪伴我的柴姐，謝謝當時陪伴我拍攝的經紀人湲元、相均，謝謝這一路上遇到的好人們，這個入圍在此時此刻鼓勵了我，我會更努力繼續前進。」

準影后還有去年金馬最年輕影后「小曉」林品彤，她透過媽媽回應：「非常謝謝台北電影節和評審的鼓勵與愛護，也很想要藉這個機會再度謝謝小曉劇組的大家。能回到北影這個溫暖的電影大家庭，實在太開心了！」楊貴媚以「春行」闖入影后名單，她表示：「開心開心開心，也為2位導演開心」。