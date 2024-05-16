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胡宇威不懂成語 陳庭妮吵架就像「教中文」

記者楊起鳳／綜合報導
陳庭妮出席活動，被問到做人進度。(記者王聰賢／攝影)
陳庭妮出席活動，被問到做人進度。(記者王聰賢／攝影)

演員陳庭妮和老公胡宇威今年將歡度結婚周年，她近日出席活動被問是否懷孕？差點捶肚證明，笑說真的沒有，胡宇威因在台灣花蓮忙實境外景節目，小倆口已3天沒見面，至於婚禮還是做人進度如何？陳庭妮說：「先讓他好好把節目拍完再說」。

陳庭妮近期演出舞台劇，透露自己首度演出舞台劇壓力倍增，常常在家裡練習台詞會嚇到胡宇威，緊張問：「你在跟誰講話？」她坦言舞台劇「有很多未知，也很考驗臨場反應，彩排的時候，還曾不小心把道具滾下舞台，急中生智用台詞圓回來。」

戲裡她和男演員飾演老夫老妻，對婚姻有些力不從心，和胡宇威愛情長跑多年的她，其實也可以理解箇中心情，她說：「為什麼會在感情上覺得寂寞。因為男女大腦的思考不一樣，雖然彼此有愛可以互相理解。但我也有我的心情啊」，認為婚姻關係要維持必須要用心溝通。

但她表示自己很少跟胡宇威吵架，主因是胡宇威對中文成語不了解，常常她講到一半被對方打斷問：「你講這句成語是什麼意思」，接著就變成中文教學時間，氣氛往往緩和許多，笑說根本氣不起來。她也讚嘆胡宇威現在中文很好，手機打開備忘錄是滿滿的成語筆記，她真心佩服。

至於「做人」計畫，陳庭妮坦言，擔心和期待是同等的，不過她自認個性穩定，滿適合當媽媽，「至少從照顧狗狗的方式來說，覺得我應該可以，」但也強調，小孩不是想要就有。提醒自己要放輕鬆，維持好現在做的每一件事，飲食上簡單一點，保持好心情、持續健身運動，一切順其自然。

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