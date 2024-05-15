我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

讓心情變好又沒負擔 營養師推薦六食物

貸款利率+房價回落 加州2024第一季買房更容易

香港民眾叫不出小S名字 還把派翠克認成蔡康永

記者林怡秀／即時報導
小S(中)和派翠克(右)及阿本等人到香港大啖美食。(東森綜合)
小S(中)和派翠克(右)及阿本等人到香港大啖美食。(東森綜合)

東森綜合由小S（徐熙娣）、派翠克主持的「小姐不熙娣」日前帶著班底們一起飛往香港錄製外景，除了親訪香港著名景點外，也品嘗道地港式料理，當然也少不了特別嘉賓一起旅遊！這次節目特別邀請到劉俊謙，要帶著小S漫遊香港，這讓小S興奮表示：「跟你一起在香港街頭是我沒想過的事情，那你可以冒充我男友嗎？可以勾手、牽手嗎？」沒想到劉俊謙竟霸氣回應：「不用冒充啊，就真的啊！」。

實際上，劉俊謙私下已有一位穩定交往中的女友蔡思韵，兩人在合作「幻愛」時結緣；不過「撩妹」技術高超的他，還對小S說出：「妳在香港的期間，我沒有女朋友」聽得小S心花怒放，不過一旁的派翠克似乎聽不下去笑虧：「怎麼聽起來渣渣的？」立刻就被小S巴掌伺候怒斥：「亂講！」超逗趣互動笑翻全場。

而小S和派翠克對這趟香港行都感到相當興奮，除了期待能在旅程中體驗到香港的人文風情外，能夠跟香港粉絲面對面互動，也是旅行中重要的一環。其中，當大家來到「廟街」熱情的店家和民眾看到「不熙娣」團隊也相當興奮，但其中一攤牛雜店家老闆竟對著小Ｓ說：「我認識你，但是我忘記你的名字！」讓小Ｓ失落哭喊：「我不想吃了！」

不過老闆下一秒又笑說：「小Ｓ看起來只有20來歲！」瞬間把國際巨星哄好，一行人到下個攤位品嘗美食時，立刻就被老闆認出：「你是小Ｓ，誰不認識？」反觀派翠克被誤認成「肩膀有鳥的蔡康永」笑翻眾人。

香港 小S

上一則

遭國台辦點名制裁 劉寶傑將在「關鍵時刻」公開回應

下一則

母喪後的第一個母親節 郭子乾最懷念媽媽這一味

延伸閱讀

港法律推進「去殖民化」 擬廢女皇陛下、總督字眼

港法律推進「去殖民化」 擬廢女皇陛下、總督字眼
山姆網購擬攻港 滿額免運費 學者：零售業如「插多把刀」

山姆網購擬攻港 滿額免運費 學者：零售業如「插多把刀」
小S女兒申請上美名校 王偉忠曝她激動「哭不停」

小S女兒申請上美名校 王偉忠曝她激動「哭不停」
692：51壓倒性票數 聯合衛理公會認可同婚 廢除LGBTQ任神職禁令

692：51壓倒性票數 聯合衛理公會認可同婚 廢除LGBTQ任神職禁令

熱門新聞

宋慧喬擔任百想視后頒獎人，看起來心情不錯。圖／摘自JTBC

百想60／離婚5年終於同台了 宋慧喬、宋仲基反應曝光

2024-05-07 08:39
梁朝偉（左一）、劉嘉玲（右一）和導演陳英雄、陳女燕溪夫妻檔在巴黎欣賞畢卡索名畫。（取材自微博）

劉嘉玲曬素顏日常…與梁朝偉巴黎街頭吃漢堡餵白鴿

2024-05-10 20:51
知名男演員林更新被證實考博。（取材自微博）

林更新考博？出現上戲博士複試名單 招生辦：就是他

2024-05-11 07:30
曾黎是圈內公認的大美女。(取材自微博)

「趙露思媽媽」戀情曝光… 男友顏值惹議 網呼：美女配野獸

2024-05-13 22:31
華晨宇舉辦了一場別開生面的日出演唱會，成為網路熱爆話題。(取材自微博)

華晨宇「日出演唱會」鬧大了 連「人民文娛」都這麼評價…

2024-05-13 08:00
陳百祥過去演「唐伯虎點秋香」，以諧星身份走紅。（取材自微博）

「唐伯虎點秋香」一戰成名 74歲港星自爆患「不治之症」

2024-05-08 08:00

超人氣

更多 >
風靡全美數十年 是拉差辣椒醬宣布暫時停產

風靡全美數十年 是拉差辣椒醬宣布暫時停產
「紅龍蝦」無預警關閉近百家門市 5/16前出清大拍賣

「紅龍蝦」無預警關閉近百家門市 5/16前出清大拍賣
哈佛研究：每天喝一匙這種油 失智風險降28%

哈佛研究：每天喝一匙這種油 失智風險降28%
華郵：數百萬人直到失去白卡 才知自己竟有資格

華郵：數百萬人直到失去白卡 才知自己竟有資格
學富人投資 開這3種帳戶

學富人投資 開這3種帳戶