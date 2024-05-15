母喪後的第一個母親節 郭子乾最懷念媽媽這一味
每年5月15號是聯合國訂定的國際家庭日，藝人郭子乾與兒子郭德君一同參與珍愛基金會舉辦的國際家庭日「幸福餐桌-記憶中的味道」活動，自詡料理白癡的郭子乾透露自己唯一會的料理就是煮開水、泡麵和煎蛋，過去因為工作長年晚餐不在家，因此非常珍惜早上和兒子郭德君一起吃早餐的時光，因此煎蛋做「肉鬆蛋三明治」就成了郭子乾最拿手的料理。
不過提到家庭，郭子乾透露心中其實有很大的遺憾，因為過去超過10年在晚餐時段主持Live節目，都是6點出門幾乎沒有任何機會跟太太和兒子一起吃飯，郭子乾說「我記得有一次有一天沒有直播，我在家裡，那時我兒子才4歲，結果他問我，爸爸你怎麼會在家，害我覺得有點對不起他，很遺憾，現在他長大了更遺憾，因為成長不可能重來。」
而今年也是郭子乾喪母後的第一個母親節，活動當中珍愛教育基金會執行長Jina特地準備了意外料理「酸菜羊肉鍋」，讓郭子乾又驚又喜，郭子乾表示：「我從小就五六歲開始，每年圍爐都是吃這道涮羊肉，之前我還很好奇為何外面的餐廳白肉是豬肉，但我們家都是羊肉，我還特地去問餐廳老闆，老闆笑說因為我家是貴族吃法，只要吃到這味道，就會想到媽媽，也會想到所有的回憶，所以對我來說是非常重要的一道菜。」郭德君則表示雖然今年母親節一家人只是外出吃了一頓飯，但將來有時間下廚，希望可以親手做焗烤義大利麵給爸爸媽媽吃。
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