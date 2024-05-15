母喪後的第一個母親節 郭子乾最懷念媽媽這一味

郭子乾父子(中)連袂參加珍愛教育基金會515國際家庭日。(珍愛教育基金會提供)

每年5月15號是聯合國 訂定的國際家庭日，藝人郭子乾與兒子郭德君一同參與珍愛基金會舉辦的國際家庭日「幸福餐桌-記憶中的味道」活動，自詡料理白癡的郭子乾透露自己唯一會的料理就是煮開水、泡麵和煎蛋，過去因為工作長年晚餐不在家，因此非常珍惜早上和兒子郭德君一起吃早餐的時光，因此煎蛋做「肉鬆蛋三明治」就成了郭子乾最拿手的料理。

不過提到家庭，郭子乾透露心中其實有很大的遺憾，因為過去超過10年在晚餐時段主持Live節目，都是6點出門幾乎沒有任何機會跟太太和兒子一起吃飯，郭子乾說「我記得有一次有一天沒有直播，我在家裡，那時我兒子才4歲，結果他問我，爸爸你怎麼會在家，害我覺得有點對不起他，很遺憾，現在他長大了更遺憾，因為成長不可能重來。」