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拍台灣危機現況 「蟲」入圍坎城影展

記者黃保慧／綜合報導
劉韋辰（左）和李夢苡樺在「蟲」片中成為台灣當代年輕人的縮影。（圖／目擊者提供）
劉韋辰（左）和李夢苡樺在「蟲」片中成為台灣當代年輕人的縮影。（圖／目擊者提供）

新銳導演王凱民執導的新片「蟲」，以獨特視角呈現台灣當代青年在此時代狂潮中的樣貌，獲選入圍坎城「國際影評人周」競賽，將於5月16日在坎城影展全球首映，並有資格角逐首部劇情長片的金攝影機獎。

導演王凱民兒時在台灣和香港長大，10歲移民美國，跨國的成長生活背景，讓他對於台灣現況有著不同的視角。2019年當許多香港青年奮不顧身地投入反送中抗爭，他在日夜關注局勢的同時，卻發現多數台灣人彷彿事不關己，家人對於新聞上的這些訊息不僅不生氣，甚至閉口不談。他一度感到憤慨，但隨著他搬回台灣居住，在日常生活中貼近台灣市井小民，卻漸漸理解台灣人在面對當下局勢時，從無力無奈轉為把握眼前小確幸的複雜心態，並由此產生了拍攝「蟲」的想法。

「蟲」的故事背景正是2019年，隨著香港發生激烈抗爭，當國際關注彷彿一觸即發的台海危機，沉默的青年鍾翰卻過著這一切彷彿與他無關的生活。他白天在同鄉的萬華麵攤打工，夜裡則化身為討債的黑道，青春對他無異於活在當下不想未來，然而你死我活的生存壓力與腐敗墮落的金錢遊戲，卻將他捲入了無法逃脫的漩渦。男主角劉韋辰在「蟲」中全片不曾開口說話，卻以遊走在壓抑與暴戾間的演出，道出了台灣當下青年失語的青春。

男主角劉韋辰曾以BL偶像劇「HIStory 3：那一天」入圍台灣金鐘獎戲劇節目最具潛力新人獎。李夢苡樺曾以「一家子兒咕咕叫」入圍金馬獎最佳女配角。潘綱大則以「該死的阿修羅」入圍金馬獎最佳新演員，三位都是新生代最受矚目的演技實力代表，更可望透過「蟲」在坎城影展的曝光，獲得更多國際矚目。三人對於首次坎城之行興奮不已，從影展看片攻略到當地衣食住行都勤作功課，不僅期待透過此行打開國際視野，更希望代表台灣在國際舞台展現出最亮眼的一面。

入圍 香港 坎城影展

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