坎城影展開幕在即 吳可熙好奇自己新片情慾尺度

吳可熙已抵達坎城，準備在影展活動上亮麗登場。(CAA提供)

第77屆坎城影展 即將正式開幕，各國影人、片商、媒體等都已陸續抵達，在華人 演員中，台灣代表吳可熙率先到場，為主演的新片「藍色太陽宮」在「影評人週」單元的全球首映做準備，是她繼「灼人秘密」後第2次參與坎城影展的活動。

「藍色太陽宮」是美國華裔新銳導演曾佩裕的首部劇情長片，在紐約拍攝取景，吳可熙與金馬影帝李康生扮演兩位都在紐約皇后區生活的華人，在一場死亡悲劇之中相遇，彼此互相陪伴的愛情故事。由於片中有情慾方面的展現，吳可熙還沒有看過完整的影片，也很好奇導演最後剪輯完成的版本中到何種程度？她會和全球首映場的所有觀眾一起欣賞。

今年坎城華人影星陣容龐大，陳可辛新作「醬園弄」雖不參與競賽，但傳章子怡、易烊千璽、趙麗穎、楊冪 等主要演員都要前往，而趙麗穎和楊冪被傳不和已久，各方好奇她倆是否在紅毯上大和解，至於章子怡本身也有過往傳過有心結的范冰冰，會在影展期間在當地出席相關活動，兩人會不會狹路相逢，也引起媒體的關注。

至於香港熱賣大片「九龍城寨之圍城」將在坎城的「午夜展映」單元放映，過去這單元都是精裝娛樂大片的指標，片中的要角們包括古天樂、林峯、任賢齊、劉俊謙等誰會到場，也是華人媒體相當關注的焦點。