我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不滿中國「地溝油」大量湧入美國 業者呼籲提高關稅

加州Waymo自駕計程車高速上出事故 再引安全疑慮

坎城影展開幕在即 吳可熙好奇自己新片情慾尺度

特約記者唐在揚、記者蘇詠智／即時報導
吳可熙已抵達坎城，準備在影展活動上亮麗登場。(CAA提供)
吳可熙已抵達坎城，準備在影展活動上亮麗登場。(CAA提供)

第77屆坎城影展即將正式開幕，各國影人、片商、媒體等都已陸續抵達，在華人演員中，台灣代表吳可熙率先到場，為主演的新片「藍色太陽宮」在「影評人週」單元的全球首映做準備，是她繼「灼人秘密」後第2次參與坎城影展的活動。

「藍色太陽宮」是美國華裔新銳導演曾佩裕的首部劇情長片，在紐約拍攝取景，吳可熙與金馬影帝李康生扮演兩位都在紐約皇后區生活的華人，在一場死亡悲劇之中相遇，彼此互相陪伴的愛情故事。由於片中有情慾方面的展現，吳可熙還沒有看過完整的影片，也很好奇導演最後剪輯完成的版本中到何種程度？她會和全球首映場的所有觀眾一起欣賞。

今年坎城華人影星陣容龐大，陳可辛新作「醬園弄」雖不參與競賽，但傳章子怡、易烊千璽、趙麗穎、楊冪等主要演員都要前往，而趙麗穎和楊冪被傳不和已久，各方好奇她倆是否在紅毯上大和解，至於章子怡本身也有過往傳過有心結的范冰冰，會在影展期間在當地出席相關活動，兩人會不會狹路相逢，也引起媒體的關注。

至於香港熱賣大片「九龍城寨之圍城」將在坎城的「午夜展映」單元放映，過去這單元都是精裝娛樂大片的指標，片中的要角們包括古天樂、林峯、任賢齊、劉俊謙等誰會到場，也是華人媒體相當關注的焦點。

而今年「正式競賽片」單元的「國際影評人費比西獎」評審團，旅法多年的台灣影評人梁志遠獲邀加入，也是對他在當地超過20多年參與電影事務的成就一次極大肯定。

吳可熙演出的「藍色太陽宮」，將在坎城影展上世界首映。(Big Buddha Pi...
吳可熙演出的「藍色太陽宮」，將在坎城影展上世界首映。(Big Buddha Pictures & Field Trip Media提供)

華人 楊冪 坎城影展

上一則

「猩球崛起：王國誕生」全球熱賣 導演曝身歷其境秘密

下一則

雷神索爾不忍了 抨名導圍剿超級英雄：他們也有失敗作

延伸閱讀

馮紹峰母親節發文「愛心+花」網猜：想復合趙麗穎？

馮紹峰母親節發文「愛心+花」網猜：想復合趙麗穎？
楊冪演技又挨批 知名編劇：基本功不扎實

楊冪演技又挨批 知名編劇：基本功不扎實
楊冪演技又挨批… 編劇汪海林：基本功不扎實、表演元素單一

楊冪演技又挨批… 編劇汪海林：基本功不扎實、表演元素單一
楊冪赴港探女？ 被爆誤闖男廁…網友笑翻

楊冪赴港探女？ 被爆誤闖男廁…網友笑翻

熱門新聞

宋慧喬擔任百想視后頒獎人，看起來心情不錯。圖／摘自JTBC

百想60／離婚5年終於同台了 宋慧喬、宋仲基反應曝光

2024-05-07 08:39
梁朝偉（左一）、劉嘉玲（右一）和導演陳英雄、陳女燕溪夫妻檔在巴黎欣賞畢卡索名畫。（取材自微博）

劉嘉玲曬素顏日常…與梁朝偉巴黎街頭吃漢堡餵白鴿

2024-05-10 20:51
知名男演員林更新被證實考博。（取材自微博）

林更新考博？出現上戲博士複試名單 招生辦：就是他

2024-05-11 07:30
陳百祥過去演「唐伯虎點秋香」，以諧星身份走紅。（取材自微博）

「唐伯虎點秋香」一戰成名 74歲港星自爆患「不治之症」

2024-05-08 08:00
李連杰難得發出夫妻合照。(取材自微博)

李連杰罕見曬亞姐冠軍老婆 62歲辣妻近照曝光

2024-05-12 00:21
BLACKPINK成員Jennie去年傳出入住首爾最貴住宅區漢南洞高級別墅區 UN Village。(圖／擷自instagram、翻攝自seoro architects)

Jennie砸370萬住首爾富人區 全數現金支付超美內裝曝光

2024-05-10 09:29

超人氣

更多 >
這3個地方 不要用銷帳卡

這3個地方 不要用銷帳卡
華女環遊世界18個月卻覺疲累又空虛 才知犯了這個錯誤

華女環遊世界18個月卻覺疲累又空虛 才知犯了這個錯誤
麵包吃不完 放冰箱最能保鮮？

麵包吃不完 放冰箱最能保鮮？
哥大挺巴畢業生在典禮上撕爛文憑封皮 獲熱烈歡呼

哥大挺巴畢業生在典禮上撕爛文憑封皮 獲熱烈歡呼
華女過街被撞飛身亡 路人護身報警 肇事駕駛鎖定西裔子

華女過街被撞飛身亡 路人護身報警 肇事駕駛鎖定西裔子