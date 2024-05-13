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昔玉女歌手金瑞瑤 自爆最難忘母親節

娛樂新聞組╱綜合報導
1980年代紅極一時的玉女歌手金瑞瑤(右)，與丈夫許安進(左)出席兒子許凱天(中)在南加大的畢業典禮。(中央社)
1980年代紅極一時的玉女歌手金瑞瑤(右)，與丈夫許安進(左)出席兒子許凱天(中)在南加大的畢業典禮。(中央社)

1980年代以玉女歌手形象紅極一時的金瑞瑤，近日出席兒子在美國南加州大學（USC）的畢業典禮。洗盡鉛華、投入家庭多年，金瑞瑤說這是最難忘的母親節

金瑞瑤唱紅的「飛向你飛向我」至今仍是台灣玉女偶像的經典歌曲，她曾退居幕後擔任唱片公司主管，捧紅孫耀威、陶喆等歌手，2000年後回歸家庭「專心做好媽媽的角色」。

金瑞瑤與影視大亨許安進的兒子許凱天，今年自USC環境科學與健康學系畢業，金瑞瑤、許安進特地從台灣飛來洛杉磯，在家長席觀禮。金瑞瑤見到兒子許凱天與其他畢業生一起大進場，全場家長瘋狂歡呼，共同分享一種「孩子長大了」心情，內心充滿感動。

今年USC畢業典禮因為校園反戰示威，取消主舞台的大型活動，改為各個系所分開舉辦。金瑞瑤說，儘管如此，進入校園仍要接受高規格安檢，限制每個畢業生可進場的親友人數。

值得一提的是，本屆畢業生入學時遇到Covid-19，畢業典禮時正好有反戰示威，網友稱是最慘的一屆。許凱天回憶大學第一年是疫情期間，全校採線上課程，他人在台灣上課必須克服時差，直到二年級才赴美展開校園生活。

金瑞瑤從懷孕開始，就放下唱片公司主管工作，專心投入家庭、陪伴孩子長大。如今盼到孩子的畢業典禮，她直說，這是最難忘的一個母親節。

母親節 玉女 加州大學

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