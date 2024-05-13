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Energy合體復出 笑看當年黑歷史

記者林士傑╱綜合報導
Energy合體再翻紅，掀起一股懷舊風。(記者王聰賢／攝影)
Energy合體再翻紅，掀起一股懷舊風。(記者王聰賢／攝影)

作為初代團員，Toro、牛奶、阿弟、坤達與書偉重組台灣男團「Energy」，風光復出不只引發回憶殺，體力與不老外型更為人津津樂道。他們笑看當年不合，Toro、書偉甚至曾大打出手，坤達直言：「以前不懂事，這次復合體驗到滿深刻的一點，就是我們比較會去替對方著想。」

年輕的他們有誤會沒人想說開，Toro、書偉坦承曾因誤會互毆，原因是書偉吃了Toro害怕的橘子、Toro打噴嚏噴到書偉沒道歉，Toro說那時沮喪到坐在公司樓梯大哭，其他團員驚呼「被打到哭喔」，Toro火速強調輸贏不是重點，而是難過雙方關係如此惡劣。

然而歷經21年分合的洗鍊，他們現在能以理性、成熟心態相互溝通，Toro提到以前沒有群組，傳達事情容易導致本意變質，現在隨時可以討論，更學會用表情符號表達情緒，牛奶有感而發：「如果我們是20年前的身體狀態、現在的腦袋，該有多好。」他是團員唯一不敢動手的對象，被讚手臂比小腿還粗，是名符其實的魔鬼筋肉人，沒人會想越級打怪。

成年版「Energy」推出全新專輯「Here I Am」，甩開各種自我為主的意識，把團體放在第一位，正如「分合」歌詞變成事業上彼此最適合的人。而書偉接棒阿弟、牛奶、坤達成為人夫，婚宴下月登場，唯一未婚的Toro會不會想結婚？他低調表示私生活只讓團員知道，「今年是書偉的結婚年，先關心他。」

Energy緊接著將在7月首度攻蛋開唱，坤達表示一同主持「綜藝玩很大」的吳宗憲提供不少攻略，那憲哥有報名當嘉賓嗎？他笑說好像有。

牛奶

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