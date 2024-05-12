親睹粉色極光+流星 周董想寫歌
20年來最強的地球磁暴來襲，美國、歐洲、澳洲等地都陸續出現極光大爆發，不少人在自家庭院就能看到，天王周杰倫(周董)也分享幸運看到粉色極光的照片，還笑稱「這個畫面我如果不寫首歌，有點說不過去」。
周杰倫在Instagram上透露，開車載著老婆孩子幸運看見粉色極光，還稱「能看到已經很難得了，竟然還給我畫過流星」，對於這樣的美景讓他忍不住想要寫首歌，網友留言建議「寫一首粉色極光吧」、「MV老婆小孩會入鏡嗎」、「馬上寫，明天發」、「以後不用再唱：陪你去看流星雨～落在這地球上」。
此外，周杰倫日前在Instagram貼文，「很多人在問台灣演唱會，其實我也在等大巨蛋」，此話一出，引起關注。媒體曾報導，周杰倫最快5月攻蛋。
周杰倫的麻吉好友南拳媽媽彈頭（宋健彰）近日表示，雖然南拳媽媽合體時間尚未確定，但最近因為回憶殺風潮意外收到七位數版稅，「我超級驚訝到底是哪一首歌？原來是『最後一頁』在小紅書和抖音不斷被傳唱而暴紅。」
至於過去哪一首創作最吸金？彈頭細數今年版稅還是「擱淺」奪冠，「最後一頁」突圍而出真的是創作人最大的欣慰。至於七位數版稅將怎麼使用？彈頭說：「我想這是我送給媽媽母親節最好的禮物，更是南拳媽媽20周年的最大驚喜。」
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