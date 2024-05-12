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五月天陷假唱疑雲半年 官方調查還清白

娛樂新聞組╱綜合報導
五月天被證實確實沒假唱。(取材自臉書)
五月天被證實確實沒假唱。(取材自臉書)

台灣樂團五月天被大陸網友質疑去年上海演唱會部分歌曲假唱，上海文旅局11日回應，「經核查，未發現涉及違法行為」，還給五月天清白。

五月天去年底遭大陸網紅指控假唱，所屬的相信音樂隨後發聲明否認假唱，還全程直播巴黎演唱會，主唱阿信更發文表示：「每一場，每一聲，都來自於我依賴了24年的嗓子。除了真唱，否則沒有其他感動你的方式。」

即使多方提出證明，五月天的演唱實力仍遭到質疑，甚至受到大陸官方關注。

假唱風波延燒之時，不少網友大酸特酸五月天，事隔近半年，上海官方總算給出正式的調查結果，也讓這半年來蒙受假唱陰影的五月天終於得到清白。

證實五月天並未假唱後，也讓粉絲相當期待他們接下來在北京鳥巢的10場演唱會，再度刷新他們的紀錄。

消息曝光後，也引起不少五迷們直呼，「那黑的終點會有光，那夜的盡頭也會亮，我們清清白白回鳥巢啦」、「看明白了嗎五月天是清白的」、「五月天從未假唱成軍25年清白」。

去年11月，五月天在上海體育場連開8場演唱會。然而，嗶哩嗶哩（bilibili，簡稱B站）博主「麥田農夫」指出，經現場音源鑒定，發現五月天12首歌曲中近一半為假唱。事件引起軒然大波。

而向中消協舉報五月天演唱會假唱的音樂博主「聲理學」表示，關於此次風波，他絕沒有收過任何一個平台、任何一個公司、任何一分錢，更稱如果他說了假話，歡迎各位舉證評論，「我都願意按所謂我收的錢『三倍賠償』」。

事後，五月天上海演唱會的原始影片、音頻被提交至上海市文旅局執法總隊調查。

今年4月24日，五月天宣布25周年巡迴演唱會「回到那一天」，將自5月中下旬至6月在北京鳥巢舉行。消息公布後立刻在大陸社群平台引起熱議，「五月天假唱風波調查近5個月沒結果」詞條迅速衝上熱搜。

報導指出，雖然受到假唱風波衝擊，但五月天鳥巢演唱會售票沒有受到太大影響，截至目前已經全部售罄。

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