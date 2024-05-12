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韋禮安攻上雄蛋 許富凱霸唱高流

記者梅衍儂╱綜合報導
韋禮安在高雄巨蛋開唱，賣力炒熱現場氣氛。(圖／IMC提)
韋禮安在高雄巨蛋開唱，賣力炒熱現場氣氛。(圖／IMC提)

母親節前夕兩大唱將在台灣高雄開唱，韋禮安首次唱進雄蛋，他開心說：「非常開心！謝謝大家來看我！」同時間金曲歌王許富凱光榮返鄉，在高流舉辦「拾歌-五木大学特修班」演唱會，身為師奶殺手，台下有許多長輩粉，看到不少年輕粉絲也來聽歌，他搞笑問：「是被爸媽逼來的嗎？」

韋禮安笑說： 「有人帶媽媽來嗎？有人自己來、讓媽媽去聽許富凱嗎？」他的夯曲「如果可以」前奏響起，全場歡聲雷動，沒想到一開口竟是台語版，更驚喜的是金曲歌王羅時豐現身一起演唱，原來同是客家人的兩人被網友發現某些角度十分神似，自此結下緣分。

韋禮安說：「台語版的『如果可以』真的比韓語版還難唱。」只能向羅時豐求救。2人還合唱英文歌「Don't Show It」混搭客語歌「細妹按靚」，羅時豐說韋禮安出難題，他看著英文歌詞苦練，直說：「死了好多細胞，還好家裡有年輕小孩可以幫忙。」

另一邊的許富凱這幾年奪下金曲獎又入圍金鐘主持，突破舒適圈挑戰多樣型態演出，卻失去了摯愛的父親，歷經人生起伏，他更懂得珍惜與蛻變，這次演唱會把正能量展現在舞台，開心又興奮地對著全場直呼：「高雄，我返來啊！感謝大家來給我支持！」

他霸氣飆唱「一寸真心」、「少年夢」、「決心」展現實力，還問天上的爸爸今天有沒有來看，打趣提議父子倆要不要一起合唱「愛拚才會贏」，事前他傳訊息到爸爸的社群軟體討拍，祈求爸爸能保庇他開唱一切順利完成。

許富凱高雄囝仔返回家鄉開唱。(圖／何樂音樂提供)
許富凱高雄囝仔返回家鄉開唱。(圖／何樂音樂提供)

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