「明星村長」下鄉 卜學亮被嗆睡太晚

卜學亮挨罵仍保持笑容。（圖／好看娛樂提供）

台灣實境節目「我的明星村長」在五位明星村長卜學亮、郭泓志、姚元浩、Matzka瑪斯卡、禾浩辰的帶領之下，發掘地方之美，打造出專屬台灣特色的鄉村綜藝。

明星村長們近日前進宜蘭縣冬山鄉鹿埔村，「村幹事」陳漢典，也一起加入村長小隊。「我的明星村長」任務再升級，村長們齊聚一堂在村長辦公室集合準備上工，沒想到村長辦公室竟空無一人，這時卜學亮打電話給村長，沒想到竟然被嗆說：「你們睡太晚了！現在才出現，到底是要做什麼事情？」

他們自知理虧不敢還嘴，趕緊開始啟動實習村長的工作，從指揮交通、當導護員、協助村民發送物資等。姚元浩說：「這個地方真的很大，每一個點的移動的都需要用摩托車，如果用走路會花太多時間。」村長們騎著摩托前往發送白米，郭泓志開玩笑提醒說：「亮哥，你不要騎到田裡頭去，如果不小心騎下去之前記得把米推上來。」禾浩辰接著補槍說：「米留人走。」

到了晚上村長們在鄉間小路上進行夜間巡迴，大夥邊騎夜色越暗加上沒有路燈，人高馬大的郭泓志先發難說：「這裡實在太暗了，如果一個人我也不敢來，實在太可怕，我們還是要謹慎一點。」話一說完隨即在路旁發現可疑人物，大家立刻上前進行盤查的工作。