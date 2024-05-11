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當年歌廳秀用布袋裝錢? 胡瓜：費玉清才那樣

記者林士傑／綜合報導
歐漢聲(左起)、賴慧如、黃西田、胡瓜跟曹雅雯相聚造勢。(記者李政龍／攝影)
歐漢聲(左起)、賴慧如、黃西田、胡瓜跟曹雅雯相聚造勢。(記者李政龍／攝影)

台灣藝人胡瓜、曹雅雯、黃西田、歐漢聲以及賴慧如，日前齊聚替2024「真愛秀·藍寶石大歌廳」造勢。談到當年輝煌的歌廳秀，胡瓜表示，以前跑秀的明星不會上電視節目，形同秀場就是獨家，這樣才具備吸引力。傳聞當年是用布袋裝酬勞？他表示，當時只有100元(新台幣，約3美元)鈔票，因此酬勞張數可觀，謙稱自己那時仍是新人，收入不高，透露「是費玉清才那樣」。

歌廳秀盛行時期可謂萬人空巷，胡瓜表示，有年過年期間一天五場演出，根本沒看過外面的太陽，相當忙碌。黃西田提到，有位經營歌廳、球館等等的老闆娘，有個周末把收入全放進保險櫃，周一去銀行前一開保險櫃的門差點被錢壓死。幸好只有受傷，不難看出當時歌廳秀的盛況。

而胡瓜深受秀場文化影響，表示今年主題為「金曲綜藝之夜」，意思就是在原本的歌手精采表演上大玩綜藝哏，搭配黃西田編導的短劇，等於是一加一大於二。他更發下豪語說：「都找我來主持了，我想做的不再是『復刻』藍寶石，而是要讓這顆寶石『復活』，讓這種舞台表演形式能夠繼續發展下去！」

胡瓜被問到，既然想要「復活」藍寶石，未來有沒有打算找師父張菲共襄盛舉？胡瓜坦言，當然希望張菲可以重出江湖，「只是對他來講，做這件事情的目的是什麼呢？像我是希望可以傳承下去，但他（生活）過得很愜意。」

張菲(右)當年提拔胡瓜入行。(本報資料照片)
張菲(右)當年提拔胡瓜入行。(本報資料照片)

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