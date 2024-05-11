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MeToo風波 唐綺陽：未結束 下一波是6月 還有大咖

記者葉君遠／綜合報導
唐綺陽預言演藝圈6月還有大事將發生。(記者吳致碩／攝影)
唐綺陽預言演藝圈6月還有大事將發生。(記者吳致碩／攝影)

台灣演藝圈從去年6月爆發#MeToo事件，將近一年清洗，風波看似平息，但星座專家兼主持人唐綺陽搖頭說，還沒結束，還有大咖，下一波是6月，而且要到2026年才會完全結束。

黃子佼事件近來已漸漸淡化，不過陽光沒照過的地方仍蠢蠢欲動，有些爆料才剛剛冒出頭來。唐綺陽認為，沒解決的事能量還在，接下來必定繼續發生，「怎麼會只有第一波？6月中下旬還會有，裡面會有大咖，是大家注目、認識的人，如果不知名，事件就不會鬧很大，大家屆時等著看」。

她過去受眼疾所苦，甚至影響多年出書進度，最近終於下決心去開刀處理，「我有七個症狀併發，包括白內障、青光眼等等，左眼飛蚊症已修復，右眼的飛蚊症靠近血管，暫時無法處理。整個治療過程要耗時一、兩年，現在只進行到四分之一」。

她的眼疾造成很多字看不清楚，原因很多，其中主要是職業傷害，「我工作需要長年面對強光，直播、錄影等等，這都極為傷眼，所以療程會拖很久。我想說，雖然科技發達，很多狀況都可以靠醫療調整。但小孩子還是先好好保護眼睛，我30多歲才有3C產品，而小朋友從小就接觸，所以要特別小心」。

黃子佼

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