陳亞蘭工作狂太拚命 諱疾忌醫險得敗血症「不要學我」

「勇氣家族」中，陳亞蘭接到丈夫出車禍消息，穿著戲服急奔醫院。(公視台語台、華視提供)

陳亞蘭製作主演公視台語台、華視歌仔戲職人劇「勇氣家族」，最新預告中她飾演的寶銀社歌劇 團團長「桂英」因諱疾忌醫，強撐工作，差點導致敗血症。戲外的陳亞蘭也坦承自己就是工作狂，更開玩笑：「以後就有得睡了，現在幹嘛睡那麼多？」，形容自己工作要求完美，才會無暇顧慮太多。

陳亞蘭坦言，「我是一個很要求完美、很堅持的人，所以工作的時候，或者是我想要達成某個目標的時候，就不會顧慮那麼多」，雖是工作狂，但身體健康才是本錢，她也稱：「希望大家不要以我為榜樣，睡覺、吃飯、放鬆都要照時間，這樣才會有健康的身體繼續打拚。」

劇中飾演大女兒的林雨宣也不遑多讓，拍戲時為了不拖累拍攝進度忍耐肚子痛，結果是憋尿憋到快腎臟發炎，緊急送醫導尿，還有睡眠不足耳神經發炎、感冒氣喘到講不出話等等。她透過人類圖了解自己非常需要休息才能累積能量，所以現在逼自己慢下來，不舒服就要看醫生。

林雨宣在「勇氣家族」中為了寶銀社歌劇團的未來，違背母親陳亞蘭的期望，選擇就讀西洋戲劇系，希望學成之後可以幫助歌仔戲走出嶄新的道路。在上周的劇情中，她為劇團演出加入劇場表演形式創新，從臺下扮鬼嚇觀眾，希望讓觀眾有更深刻的體驗，卻沒有考量觀眾年紀，讓陳亞蘭勃然大怒。

現實中陳亞蘭認為：「創新不能捨棄傳統，歌仔戲最美的唱腔跟身段一定要保留，但是可以把速度加快，符合現在的節奏。」不管現在流行什麼，她幾乎都會試著加在歌仔戲哩，比如說電腦動畫、動漫 、NFT、舞台劇 與AI等等，「勇氣家族」利用虛擬攝影棚拍攝一段很唯美的劇情，她指出電視劇最適合跟現代科技結合，但是不能做成四不像，要把握住核心價值，然後再搭配不違和的創新，戲就會有看頭。