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母失智6年 梁佑南吐照顧者艱辛：她用自己方式愛我

記者陳慧貞／即時報導
王燦(左起)、梁佑南、林道遠出席公益活動。(創世基金會提供)
王燦(左起)、梁佑南、林道遠出席公益活動。(創世基金會提供)

母親節前夕，民視藝人梁佑南、王燦、林道遠為「愛洄來」一植愛您暖心餐會暖場，現場模仿百歲創辦人用棉花棒繪製創世花蓮院藍圖，共同助建「創世清寒植物人安養院-第18家花蓮分院」，期盼喚起社會大眾的關懷與支持，號召民眾帶著一直愛你的人參與5月24日的餐會，認助兩張餐券還可以獲得由義工手工編織的花束，讓愛永恆。

梁佑南母親2018年出現失智前兆，生病後住進護理之家，她分享：「母親儘管失智卻仍然用自己的方式一直愛著孩子，每個照顧者的選擇都不容易，跟創世結緣七年來最感動的是，回到同一個地方看到同一個被照顧者的進步，護理人員在復健過程如果不夠用心，我相信不會有這的大的進步，希望大家能陪伴他們一同走過這段艱辛的過程。」

王燦說：「長輩都希望可以不造成子女的拖累，讓子女可以在外面沒有牽掛的打拼，此次餐會不僅是慈善活動，更是一場暖心的家庭聚會，讓大家在五月感恩月中與最愛的家人一起共度美好時光。」，林道遠則提到：「求學時期為了銷警告，寒暑假到台北火車站為創世街頭募發票，今天很開心能來擔任愛心大使，也希望大家有錢出錢有力出力，如果當天無法參與，也可以認助餐券二次公益，轉贈給植物人家屬或清寒學子到場用餐，讓一份祝福兩份愛。」

餐會現場工作人員將身穿復古旗袍，營造充滿溫馨和感動的氛圍，除了品嚐美食、聆聽動人的音樂，還可以欣賞百歲創辦人以棉花棒創作的海灣畫。植物人的照顧是一條漫長的路，籌建安養院經費龐大，需要社會各界的共同支持，這場公益餐會距今不足三週時間，認助的桌數僅有二成，歡迎企業、社團、個人認桌，一人一力，讓花蓮的植物人得到更好的照顧。

創世基金會公關社資部吳昭芬主任表示：「花蓮地區目前有1,061名植物人及重度失能者，為紓解這些家庭的困境，特籌建清寒植物人安養院，邀請大家共襄善舉，一同參與『愛洄來』一植愛您暖心餐會，體驗美食的同時，也為助建花蓮新院出一份心力，亦可二次公益，轉贈給植物人家屬或清寒學子到場用餐，讓一份祝福兩份愛。

王燦(左起)、梁佑南、林道遠出席公益活動。(創世基金會提供)
王燦(左起)、梁佑南、林道遠出席公益活動。(創世基金會提供)
王燦(左起)、梁佑南、林道遠出席公益活動。(創世基金會提供)
王燦(左起)、梁佑南、林道遠出席公益活動。(創世基金會提供)

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