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歌廳秀真的用布袋裝錢？ 胡瓜吐祕辛「費玉清才那樣」

記者林士傑／即時報導
張菲(右)當年提拔胡瓜入行。(本報資料照片)
張菲(右)當年提拔胡瓜入行。(本報資料照片)

胡瓜、曹雅雯、黃西田、歐漢聲以及賴慧如，齊聚替2024「真愛秀·藍寶石大歌廳」造勢，談到當年輝煌的歌廳秀，胡瓜表示以前跑秀的明星不會上電視節目，形同秀場就是獨家，這樣才具備吸引力，傳聞當年是用布袋裝酬勞？他表示當時只有百元鈔票，因此酬勞張數可觀，謙稱自己那時仍是新人，收入不高，透露「是費玉清才那樣」。

歌廳秀盛行時期可謂萬人空巷，胡瓜表示有年過年期間1天5場演出，根本沒看過外面的太陽，相當忙碌。黃西田提到有位經營歌廳、球館等等的老闆娘，有個周末把收入全放進保險櫃，周一去銀行前一開保險櫃的門差點被錢壓死，幸好只有受傷，不難看出當時歌廳秀的盛況。

而胡瓜深受秀場文化影響，表示今年主題為「金曲綜藝之夜」，意思就是在原本的歌手精彩表演上大玩綜藝哏，搭配黃西田編導的短劇，等於是一加一大於二，他更發下豪語：「都找我來主持了，我想做的不再是『復刻』藍寶石，而是要讓這顆寶石『復活』，讓這種舞台表演形式能夠繼續發展下去！」

2024「真愛秀·藍寶石大歌廳」將於8月3、4日在高流登場，既然想要「復活」藍寶石，未來有沒有打算找師父張菲共襄盛舉？胡瓜坦言當然希望張菲可以重出江湖，「只是對他來講，做這件事情的目的是什麼呢？像我是希望可以傳承下去，但他（生活）過得很愜意。」

歐漢聲(左起)、賴慧如、黃西田、胡瓜跟曹雅雯相聚造勢。(記者李政龍／攝影)
歐漢聲(左起)、賴慧如、黃西田、胡瓜跟曹雅雯相聚造勢。(記者李政龍／攝影)

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