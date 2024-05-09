只想當一片歌手 鄭怡曝出道歷程

鄭怡(右)應DJ陳俊菖之邀，暢談演藝事業內幕。(圖／聲色咖啡提供)

鄭怡應電台DJ陳俊菖之邀，參與「聲色星光之夜」活動分享幕後人生，對於首張專輯封面是超近的特寫大頭照，她直率表示當年身旁沒有造型師打理，「新人啊！臉越大越好，大家才記得住我的樣子。」

畢業於台大歷史學系的她是學霸之一，當時決定在出國留學前留個紀念，懷著「一片歌手」的心態出道，然而籌備過程不太順遂，直到遇見躍躍欲試的李宗盛，鄭怡初生之犢一夕成名，她憑出道作「小雨來的正是時候」走紅，成績更打破當年紀錄。

活動主軸是聆聽黑膠唱片，但俊菖破例播放鄭怡告別歌壇的「天堂」專輯CD，蘊含對創作者鄭華娟的想念，氣氛感人。鄭怡則自爆「天堂」一曲原唱是同門的馬毓芬，錄完後遲遲沒發行，製作人提出收錄建議，自己第一時間只覺得別人唱過、又沒發行，根本就不想唱，幸而製作人堅持找人重新編曲、調整歌詞，呼應她新婚告別的心境，締造傳唱至今的神曲之一。

看著現場牆上一字排開的專輯封套，俊菖好奇「離家出走」封底為何挑了仰望天空看不到臉的照片？鄭怡說那次化妝師睡過頭，只好頂著素顏搶光拍攝，公司覺得很呼應「離家出走」這首歌，且公司配合歌曲砸大錢刊登「鄭怡 離家出走了！」的廣告，自己聽公司的話躲在家中三天配合廣告，打趣稱：「唱『離家出走』的人，一直在家，哪都沒有去。」