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季芹爬沙巴神山高山症發作 差點失敗無法攻頂

記者林怡秀／即時報導
王仁甫(左)和季芹攻上馬來西亞沙巴「神山」。(芹仁PlayWhat提供)
王仁甫(左)和季芹攻上馬來西亞沙巴「神山」。(芹仁PlayWhat提供)

王仁甫與季芹再度於YouTube頻道「芹仁PlayWhat」，勇闖人生夢想清單圓夢，他們規劃出36個夢想清單，這次他們第一站到了東南亞第一高峰的馬來西亞沙巴「神山」，兩人揪了4位旅伴好友一起飛到沙巴攻頂，但季芹一開始爬沒有多久就感覺不舒服，甚至差點放棄攻頂，雖然最後還是克服困難慢慢往上走，順利走到山頂，但仍放棄全長1.2公里的世界之巔鋼索鐵路「長索」，兩人表示「山永遠都在，不要因為一時逞能發生危險」。

王仁甫與季芹這次和吳速玲等好友一行6人，出發馬來西亞的沙巴，去爬喜馬拉雅與新畿內亞之間最高的山峰，也是馬來西亞第一個世界遺產「神山」，他們做好挑戰標高4095公尺的心理準備，但計劃總是趕不上變化。季芹在爬神山一開始就開始感到不舒服，隨著海拔越高也讓她狀況越來越差，嚮導也帶著她以Z字型方式往上攀登，雖然陡度爬升較和緩，但登頂所需時間也因此而增加。最後一哩路的攻頂行程她原本打算要放棄，最終雖然走得比較慢，一行人依舊平安完成攻頂。

原本還想要挑戰全長1.2公里的世界之巔鋼索鐵路「長索」的他們，由於季芹的身體狀況，加上原先預計6人一間的山屋，不會有陌生人打擾，到了現場才發現必須10人一間，隱私考量也果斷放棄。

王仁甫(左)和季芹攻上馬來西亞沙巴「神山」。(芹仁PlayWhat提供)
王仁甫(左)和季芹攻上馬來西亞沙巴「神山」。(芹仁PlayWhat提供)

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