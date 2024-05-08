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都沒被肺腺癌擊垮 陳文茜欽佩老友林百里抗癌態度

記者林怡秀／即時報導
陳文茜(左)專訪廣達技術長張嘉淵。(Yahoo TV「茜問」提供)
陳文茜(左)專訪廣達技術長張嘉淵。(Yahoo TV「茜問」提供)

Yahoo TV「茜問」主持人陳文茜日前專訪廣達技術長張嘉淵，兩人私下不僅有私交，陳文茜跟張嘉淵的老闆，也就是廣達董事長林百里也有多年交情，尤其陳文茜2019年罹患肺腺癌，與林百里更成為病友，林百里是在2005年被診斷出肺腺癌，積極抗癌後，康復非常良好，張嘉淵也透露，林百里在抗癌成功後，反而更積極的擴張事業版圖。

陳文茜回憶，她跟林百里、溫世仁都是多年好友，當年他們兩個人是台大電機系同學，因為家境普通所以畢業後出不了國就留在台灣念研究所，反倒因此搭上台灣設立科學園區那一波風潮，甚至在台灣電腦產業還不興盛時，兩人就提著電腦跑到歐洲去逐門銷售，陳文茜說：「林百里因為有這些經歷，吃了這麼多苦，是我覺得少見不靠國家栽培，成功創立了自己的企業的企業家。」

廣達技術長張嘉淵也表示進入廣達24年，看到的林百里是十分有魄力的人，張嘉淵說：「董事長他吸收能力很強，隨時都在閱讀，然後他解讀這個世界資訊的能力也不一樣，所以他看得比別人更遠更早，因此我們跟麻省理工學院合作AI已經是24年前的命題。當年我們說以人為本的運算，後來轉到雲端運算，到現在大數據來了，數據多到人沒辦法讀，所以機器學習，類神經網路又復活到AI，現在看起來都很順好像是一步一步接起來到現在大爆炸，但難就難在於它還沒有成形的時候就要看到。」

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