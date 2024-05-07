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68歲白冰冰捨大牌專屬化妝室 搬小桌駐棚背後原因曝光

記者葉君遠／即時報導
白冰冰捨棄個人專屬化妝室，親自在攝影棚內盯棚。(民視提供)
白冰冰捨棄個人專屬化妝室，親自在攝影棚內盯棚。(民視提供)

跑這麼久的新聞，第一次見到有主持人捨棄專屬化妝室，把一張小圓桌搬到攝影棚，邊化妝、邊盯著舞台上彩排，眉毛才畫了一邊，就急忙衝上台掌控全場，她是白冰冰，身兼民視「超級冰冰Show」主持人及製作人，她忙進忙出時，我注意到桌上還有一碗喝到一半、微溫的豬肝湯，這是她的早午餐。

她今年已經68歲了，是綜藝線上最資深年長的主持人（第2名是67歲的陳美鳳），白冰冰過去在中視做4年「我愛冰冰Show」，今年搬到民視改名「超級冰冰Show」，為了不砸自己招牌，她凡事親力親為，一有問題，立刻解決。

綜藝大哥、大姐到哪裡都擁有自己的專屬化妝室，舒舒服服安靜又不被打擾，但她卻把寧可搬張小圓桌，節目表定下午2點開錄，她早上11點就穿著居家服、素著臉到現場，化妝箱攤開，粉撲、化妝筆等工具擺滿行動化妝桌，就開始一天工作。

白冰冰笑說，以前主持節目是別人製作的，來賓歌手唱錯或唱壞，她沒資格喊卡，「製作人最大，他若沒喊，我明知有錯也不敢說話，等錄完了有人說剛剛哪一段有問題，製作人思前想後覺得不妥，只好把歌手叫回來再唱一次，但氣氛已經不同，我現在就直接在現場盯著，有錯立刻處理，需要補強的地方也絕不馬虎」。

以歌為主的綜藝節目，音樂伴奏絕對是箇中靈魂，跟她合作數十年的，是資深才子孔鏘，兩人之間的默契常一個眼神就能心領神會，根本無需多話。歌手唱錯，孔鏘和白冰冰同時發現有問題，她會望向孔鏘，孔鏘若做出聳肩動作，代表這個小錯觀眾不會發現，「算了，那就過了吧」，而當錯誤是無法順過，兩人交換表情後，就會決定全部重來。

孔鏘過去是張菲、豬哥亮的御用伴奏，跟白冰冰更從兩小無猜就一起出道，她回憶，「秀場時期他彈琴我唱歌，他窮我也窮，但我還要養小孩，他幫歌手寫譜，行情是每首1500元，他看我辛苦，一模一樣的規格，會打折算我800元，後來他兒子也出來當伴奏老師，在我的『冰冰好料理』做了9年，他常開玩笑說，『我們一家人都靠你了，我靠你，兒子也靠你，未來孫子也要出道了，你千萬別封麥』。我們是幾代的交情了。」

白冰冰此次拔營換寨，身上揹著只許成功不能失敗的壓力，除了外界矚目的和胡瓜時段之爭，更是感受民視從上到下對她衝鋒陷陣拚收視的期許，她坦言，民視給她全新布景，電視台從公關、企畫、監製、導播組，上下一心全來幫忙，「我珍惜這一切，當然不敢怠慢」。

所以從「超級冰冰Show」開播至今，每周都占據周末黃金時段冠軍，而且將第2名遠遠甩在後方。

有一回沈文程來上節目，為了展現ROCKER的風格，製作單位借了一部重機到棚裡，舞台無法承受4百公斤的重機重量，於是白冰冰臨時叫來木工補強，重鋪木地板、加固，將這場演出完美做完後再全部拆除。

「天使和魔鬼，一樣都藏在細節裡，有時候做節目，當大家都很好了，往往還差那麼一點」，例如首集歌手唱歌的過程中需穿插一段口白，但演出時口白感情不夠厚重，於是她立刻補上，「我是歌手、做過秀場，也演過戲，口白該如何展現情感，我手把手的教，讓效果趨近完美」。

「超級冰冰Show」走傳統綜藝，載歌載舞中遇到最大的困難，就是歌手唱歌的歌曲版權問題，台灣近年因為版權亂象，歌唱節目幾乎收到所剩無幾，白冰冰堅持說唱綜藝，這題就必須直面克服。

她坦言，每集的製作費至少超過3成是付在歌手唱的歌上面，甚至誇張到，1首歌付完首播、重播和網播後，總值近30萬的天價。

她說明，有固定收費平台的容易搞定，最貴的差不多每首3萬，但可怕的是不固定收費的，例如有些台語老歌，曲來自日本、詞是台灣撰寫，「節目中唱一次800元，但重播幾次就重複交費，放上網路再繼續計價，最後累積的數字，會累積到20或30萬」，她尊重創作版權收費，但現實狀況讓願意做音樂節目的單位叫苦連天，若喊價到最後，電視台、節目選擇避開，久了無人傳唱，好歌就會消失在這一代人心中。

她舉例，某次節目邀蔡秋鳳來演出，唱了陳國華寫的首，事後唱片公司來跟節目要求1萬版稅，「蔡秋鳳來打歌，唱自己的歌卻我要付版權，唱片公司說，沒辦法，打歌的是歌手，唱片公司要該要的，但歌手和唱片公司不是一體的嗎？我後來去找陳國華，他無奈說版權賣給了唱片公司，他無能為力，不然他幫我出一半，我說算了，為免麻煩剪掉，難過的是蔡秋鳳，最後她自己出了1萬把錢補上，沒想到歌手上節目打歌，最後還要自己貼錢」。

白冰冰認為，使用者付費，但需在合理的範圍內，「我覺得1萬元都多了，若每首歌2、3千左右，節目付得起，音樂節目能蓬勃發展，從此萬家燈火，攜永的作品才能讓更多人聽到」，她很希望政府也出來管管版權亂象，甚至想帶頭抗議，但擔心善意被曲解成搞政治，左右為難不知如何是好。

白冰冰(左)的節目堅持做傳統歌舞秀。(民視提供)
白冰冰(左)的節目堅持做傳統歌舞秀。(民視提供)
白冰冰早早就進棚，在行動化妝桌前邊化妝、邊注意現場所有狀況。(記者葉君遠／攝影)
白冰冰早早就進棚，在行動化妝桌前邊化妝、邊注意現場所有狀況。(記者葉君遠／攝影)
節目的靈魂人物，是在綜藝圈多年的孔鏘，他和白冰冰的默契已無需多言。(民視提供)
節目的靈魂人物，是在綜藝圈多年的孔鏘，他和白冰冰的默契已無需多言。(民視提供)
白冰冰(右)跟陽帆從中視征戰到民視，收視始終穩坐冠軍。(民視提供)
白冰冰(右)跟陽帆從中視征戰到民視，收視始終穩坐冠軍。(民視提供)
沈文程重機進攝影棚的畫面，背後是木工進棚敲敲打打的結果。(民視提供)
沈文程重機進攝影棚的畫面，背後是木工進棚敲敲打打的結果。(民視提供)

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