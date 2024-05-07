路怒症 徐乃麟一開車就變個人

徐乃麟(右)為兒子徐新洋(左起)、蔡黃汝和莎莎主持的「Chill Chill懂事長」站台。（圖／東森超視提供）

由莎莎、蔡黃汝、徐新洋主持的台灣綜藝節目「Chill Chill懂事長」首播，邀來徐乃麟幫兒子徐新洋站台，徐乃麟笑說，「節目首錄找我當來賓，希望大家不要有壓力，我的個性早就痛改前非了」此話一出立刻笑翻全場。不過，徐新洋立刻爆料，其實爸爸在家很溫柔，只是一開車就會出現很嚴重的「路怒症」，若是被後方車輛按喇叭，還會使用「死亡凝視」瞪路人，相當爆笑。

徐新洋回憶起小時候跟爸爸相處的時光，他透露徐乃麟是寵兒魔人：「我坐在爸爸的肩頭上一整天，看麥可傑克遜的演唱會！」徐乃麟也說：「我們從還沒開場到結束，將近三個小時，搖滾區喔！」此外，徐乃麟也有「麻將至尊」的封號，他透露，家裡的三個小孩都會打，只是打得不好：「所以我一定會教我孫子打麻將，小學就可以學了，這是一個訓練邏輯的東西呀！」

徐新洋也加碼爆料，今年過年時，爸爸包了近六位數的「金磚」給孫子：「但我以前念書的時候，一個月幾千塊而已，所以我覺得反差滿大的；我看到後，就跟我老婆講，我們要不要趕快回家生一個。」對此，徐乃麟也笑說，兒子小的時候，家裡環境沒有那麼好：「我財富比較自由，就多疼孫子一點！」