五月天阿信也追「婆婆2」 鍾欣凌：吃戲難演

鍾欣凌坦言「吃戲」最難演。（圖／公共電視提供）

台灣藝人鍾欣凌、洪都拉斯主演的家庭喜劇「我的婆婆怎麼那麼可愛」第二季日前首播，收視開紅盤，不少網友看到原班人馬齊聚搞笑，大呼「還是一樣好笑」，連五月天阿信都忍不住留言「我正在演唱會上不能看，哪裡可以追進度？我只有主題曲可以聽……大家要看到最後的超猛彩蛋噢！」引來大批網友通報播出資訊，也讓原本就是阿信粉絲的鍾欣凌激動表示「偶像！太感動了！」

「我的婆婆2」首播兩集收視人口多達64.06萬人，收視高點落在黃姵嘉和張書偉飾演的「鷗貴CP」的驚喜求婚橋段。在該劇新店開幕禮上，因驚現老鼠搗亂，為化解現場賓客恐慌危機，黃姵嘉當眾下跪求婚：「你願意娶我，與我共度餘生嗎？」張書偉感動答應：「我當然願意！」

首播當晚，製作人陳慧玲、導演鄧安寧與主要演員鍾欣凌、Darren邱凱偉、王少偉、楊銘威、蘇晏霈等一同開直播和網友互動，暢聊觀後感和拍片趣事，王少偉被封「最難對戲的人」，理由竟是因為他時常靈光一閃加台詞，讓大家都笑到不行，鍾欣凌稱「你老了就是也愛亂加戲的洪都拉斯」，王少偉當場反駁「你錯了，我現在就是洪都拉斯」，笑翻全場。

楊銘威在第一季有中風 情節，網友好奇他在第二季中的身體狀況，他笑言：「身體健康，心理不健康」，表示在第一季時為演「廢材」足足胖了8公斤，鍾欣凌接話，聲稱自己演「廢媽」胖到80公斤，一旁女兒二寶立刻吐槽「你不止80公斤」，讓她急忙阻止女兒「不要講！」令在場所有人爆笑。

鍾欣凌演婆婆，戲裡碰到準婆婆「一哥媽」（丁也恬飾即將返台看看兒子的女友，她焦慮到狂吃餅乾一幕，鍾欣凌坦言：「演得滿緊張的，因為要一直吃，不能讓面前的盤子空掉，又要表現出恐慌」，直呼「吃戲」真的很難演。

另外，有不少網友注意到第二季的旁白是個甜美的女聲，紛紛猜測是蘇晏霈還是黃姵嘉？直播中導演鄧安寧澄清並非兩位女演員，不過確實是一個巧思，製作人陳慧玲也透露該名女子為了配音費了不少心力，大家可以好好期待她的真實身分。