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「百戰百勝」魔王 7旬楊雄抗癌成功

記者林怡秀／綜合報導
「百戰百勝」魔王楊雄年過7旬，身體依舊硬朗。（記者林怡秀／攝影）
「百戰百勝」魔王楊雄年過7旬，身體依舊硬朗。（記者林怡秀／攝影）

20多年前的台灣綜藝節目「百戰百勝」遊戲中的魔王楊雄（本名楊宗翰），日前出席「Muscle Star健美之星」比賽力挺徒弟許家豪，現年71歲的他看來狀態頗佳，原本經營健身房的他表示，因為房東收回房子，所以健身房在疫情前就結束營業，而他10年前罹患大腸癌2期，切掉15公分的大腸，術後他改變飲食習慣，並持續健身，現在除了有高血壓，已經健康無虞。

楊雄說目前已經退休，「我開的健身房在三、四年前就已經收掉了，後來發生疫情，還好沒有虧到錢，我開健身房快40年，我都72歲了，不想再這麼辛苦，家豪是我訓練出來的學生，所以他辦比賽我一定要來捧場。」他表示當時房東決定賣房，他也沒有這麼多錢買下房子，索性結束經營，「我三個女兒都在國外，現在就我和太太兩個人，就不要這麼累了。」

而他至今仍保持健身習慣，每天輪流練不同部位的肌肉，外表相當凍齡，看不出已年過七旬，但他其實10年前曾罹患大腸癌，「我切掉15公分的大腸，後來保養了一年多了，辣的什麼都不吃，就調整過來了。」除了大腸切掉部分，也因為有膽結石切掉膽囊，他當初選議員失利，健檢時才發現罹癌，「但現在已經沒事了，我每天都喝溫開水保養身體，恢復得很好。」

疫情 房東 高血壓

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