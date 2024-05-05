具俊曄辦DJ SHOW 愛妻大S送花籃 甜蜜暱稱「俊俊」

具俊曄以DJ身份和粉絲們見面。(圖／寬宏藝術提供)

具俊曄 5月4日在華山Legacy舉辦個人專場「Koo 2.0 具俊曄 Evolution DJ SHOW 酷的進化論」，家人親友都到場支持力挺，愛妻大S 雖然沒有現身，但送上花籃並特意用韓文寫上「준준사랑해（俊俊我愛你）」，甜洩對老公的暱稱。

S媽進場前也表示「超期待的，最想看他跳舞。」小Ｓ和老公許雅鈞不只送上花籃祝賀，也動員全家到場支持。具俊曄在播到Blackpink的「Kill this love」時，小Ｓ突上台和姐夫互動熱舞，她對台下粉絲大喊：「我愛我的姐夫DJ KOO，但你們是不是也很愛我，我要跳下去熱舞，你們要接住我！」接著具俊曄直接放閃，播起大S演出的流星花園主題曲「流星雨」，對妻子的心意全都藏在驚喜中。

具俊曄從韓國偶像團體「酷龍 CLON」出道，風靡全台紅遍全亞洲，這次全新進化的DJ SHOW具俊曄從音樂到主視覺設計、舞台呈現都超用心準備，就是希望能在視訊、音樂和燈光方面做非常完美的結合，現場也一連放了超過50首歌曲，還特別放了茄子蛋的「愛情你比我想的閣較偉大」、潘瑋柏的「不得不愛」等，拉近和台灣粉絲之間的距離。

具俊曄也選播酷龍的「Ore Ore O」、「Bing Bing Bing」，在台上直接拿起麥克風開唱，全場粉絲瘋狂放聲尖叫，具俊曄更用中文對台下粉絲熱情告白：「我愛你們。」他在安可時開心到拿起手機錄影，粉絲到散場時仍不捨離去，眾人夾道歡送具俊曄，他也親切加碼放送合照和簽名，讓粉絲大呼賺到。