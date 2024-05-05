65歲古典美人邱于庭 不愛濾鏡、不要美顏

65歲邱于庭體重只有42公斤，不愛濾鏡，也不要美顏。(記者王聰賢／攝影)

以「包青天」之「鴛鴦蝴蝶夢」、「大執法」、「父與子」等劇走紅的65歲古典美人邱于庭，雖已退隱多年，但她凍齡美貌每每出現在媒體上就引起矚目，不過邱于庭卻自認被「凍齡」二字搞到壓力很大：「弄得沒人敢找我演老太婆！」

邱于庭好幾次出現在公開場合，纖細身材和凍齡外貌都讓她成為話題人物，但她透露心情因此很糟，她說：「真的不要再叫我凍齡美女，下面一堆酸民叫我拿掉濾鏡，我根本不愛濾鏡，也不要美顏。」

她說自己不是美魔女，兒子、女兒都要結婚了，「我只想正常、優雅老去」，她說因為每次都是朋友要加濾鏡，弄得自己變成三角錐子臉，酸民來罵她，她只能自我安慰：「如果罵我讓你們很快樂的話，我就當行善。」

近距離看她膚況極佳，她稱目前體重只有42公斤，自曝沒有保養之道，就是不吃外食和一天一餐，很注重水質，也會去做保養的醫美，因為外型沒太大改變，她去菜市場縱使戴著口罩 、帽子，還是會被認出來，「因為他們光聽我的聲音就知道是我」。

目前邱于庭雖然隱退但自我學習沒荒廢，透露前不久在大陸交大讀了EMBA，但只念一學期就喊停，主要是同學見了她就要拍照，她無奈道：「我是社恐，花學費和機票錢不是去交朋友的，為了拍照每天還必須打扮美美的，而人一多我就害怕，最後就算了。」

已過花甲之年的她，跟得上3C時代，不但載具、行動支付 早就使用多年，電腦技巧更厲害，她笑稱：「我甚至可以搞電子產品搞到不睡覺，就知道我有多瘋狂。」