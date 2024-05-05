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具俊曄DJ SHOW吸800人 不見大S

記者李姿瑩╱綜合報導
具俊曄在台北華山舉辦個人DJ SHOW，把文創園區一秒變夜店。(記者吳致碩／攝影)
具俊曄在台北華山舉辦個人DJ SHOW，把文創園區一秒變夜店。(記者吳致碩／攝影)

具俊曄近日在台北華山Legacy舉辦個人DJ SHOW，把文創園區一秒變夜店；這是他成為台灣女婿後第一次以DJ身分在寶島舉行售票活動，除了吸引超過800名電音愛好者，台灣演藝圈好友全部出動，小S夫妻、黑范夫妻、王力宏等人都到場同歡。

或許不想搶走老公風采，親友團中唯獨不見大S身影，具俊曄看到台下滿滿人潮，忍不住用中文高喊：「我愛你們！」因為台下除了歌迷，還有他的丈母娘S媽，小S和許雅鈞帶著兩個女兒Elly、Lily現身，大夥一起接待詹仁雄、范曉萱、楊乃文、王力宏和黑范夫妻，久違在同一場合中欣賞表演。

具俊曄為了這場DJ秀，閉關多時創作多首混音舞曲，除了他過去所屬團體酷龍的代表金曲「Bing Bing Bing」，他還入境隨俗，擷取了茄子蛋的「愛情你比我想的閣較偉大」，加上Kpop流行歌曲，讓台灣粉絲更能投入其中。

雖然具俊曄多數時間用英文跟粉絲互動，但還是準備了簡單的中文自我介紹，並時不時高呼「尖叫聲」、「1、2、3、4」。他用自己的招牌光頭做為貫穿全場的Logo意象，拿出音樂人實力證明自己確實有兩把刷子。由於他交遊廣闊，現場也隨處可見KOL、啦啦隊女孩和藝術家名人，據悉也有好友特地從國外專程飛到台灣看秀。

小S用行動力挺姊夫。(記者吳致碩／攝影)
小S用行動力挺姊夫。(記者吳致碩／攝影)

具俊曄 王力宏 小S

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