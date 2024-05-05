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開場就唱「約定」 周蕙曾被消失5年

記者梅衍儂╱綜合報導
周蕙出道25年曾經被消失5年，陷入演藝生涯最低潮。(記者王聰賢／攝影)
周蕙出道25年曾經被消失5年，陷入演藝生涯最低潮。(記者王聰賢／攝影)

鑽石的打磨是一場與時間的較勁，台灣歌手周蕙曾經被消失5年，她說那是演藝生涯最黑暗的時期，漫長等待終於迎來曙光，站在5公尺高的吊台，發光的不只是身後的鑽石，還有她自己。

出道25年，周蕙這麼形容自己：「礦石經過各種季節的轉換打磨才會變成結晶，我的人生也是這樣子的，所以我非常珍惜每一次的考驗。」曾因低潮消失樂壇，她一度想要放棄，直到2007年才化解窘況。之後她拿回歌唱主權，自己創作詞曲，「守約」就是她轉換時期的代表作，「我很少公開演唱這首歌，這是我出道10年的作品，那10年發生很多事情，所以寫這首歌是要謝謝所有愛我的人 」。

周蕙笑稱自己是叛逆少女，因為很少有歌手開演唱會第一首就把經典唱掉，她的「約定」這次是開場曲，她笑說：「這首歌很多人一定都認為是壓軸，我放在開場，這麼重要的歌，應該是要在一開始最重要的時刻。」

李亞明也坐在台下，周蕙笑說剛出道加入福茂唱片時，老闆李亞明看了她許久，讓她內心想「是我太醜嗎？」事後他才說「這樣子的聲音，如果我們不簽她，還有誰能出唱片」。

為求演唱會完美，周蕙進行嚴格飲食控制，2周內瘦3公斤，採取1天1餐、低碳低脂的飲食，「晚上如果肚子餓，我就會喝氣泡水，多喝水有益健康也有飽足感，再不然就是趕緊睡覺」。

周蕙出道25年曾經被消失5年，陷入演藝生涯最低潮。(記者王聰賢／攝影)
周蕙出道25年曾經被消失5年，陷入演藝生涯最低潮。(記者王聰賢／攝影)

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