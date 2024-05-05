王心凌才喊Honey示愛 當眾得知分手：下一個男人更好

王心凌全心投入「SUGAR HIGH」世界巡演。(圖／天晴娛樂提供)

王心凌 這3個月來全心投入「SUGAR HIGH」世界巡演，4日在武漢 迎來第25場，獻上2套全新華服以及視覺特效，又美又甜的風格讓萬名觀眾為之傾倒，尤其當她演唱「Honey」前喊出「武漢的Honey在哪裡啊」，全場瞬間歡聲雷動，有人樂歪「我也不想尖叫，可是王心凌叫我Honey哎」。

她穿上新造型紫色長裙帶來新歌「感情用事」，搭配首次加入的鑽石雨特效，讓這首歌曲更加有故事感，她很滿意大讚造型與特效絕配，逗趣地說：「覺得自己好像仙女。」她又換穿黑色奶油邊甜心短裙，現身3層蛋糕台頂端唱跳「SUGAR HIGH」，蛋糕台隨著節奏展現各種變化，最後在充滿粉色的視覺中演唱膾炙人口的代表作「愛你」，氣氛熱絡。

有粉絲點了新歌「一律建議分手吧」，王心凌得知對方剛分手1天很是驚訝，好奇詢問「本來是要跟妳來看演唱會嗎」，對方說是自己買票，她回「自己買票！我們當自強，不需要靠別人」，大方圓夢獻唱一段「一律建議分手吧」送給對方，王心凌唱完後笑說：「下一個男人肯定會更好！妳才分手1天，不會明天就復合了吧？不是為了這首歌分手1天對不對？」直率心聲逗笑萬名粉絲。