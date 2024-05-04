我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

核對照片、人臉掃描 好市多打擊借卡愈來愈嚴

賓州護士認罪連殺3人、19人險死 判關760年

林心如曬與任賢齊、黎姿23年前舊照 被指撞臉蔡依林

娛樂新聞組／綜合報導
林心如(左起)大曬任賢齊和已經息影多年的TVB視后黎姿的一張昔日同框合照。（取材自Instagram）
林心如(左起)大曬任賢齊和已經息影多年的TVB視后黎姿的一張昔日同框合照。（取材自Instagram）

48歲的台灣女星林心如，出道超過30年，在Instagram分享了一張昔日與任賢齊和已經息影多年的TVB視后黎姿的合照，貼文一出吸引3萬人按讚。當時的嫩照，對比現在的外貌，網友驚呼「都沒變」。

林心如演出過「還珠格格」、「華燈初上」等多部高人氣作品，拍過無數經典作品，「還珠格格」至今還是觀眾心目中的經典。她曬出「新楚留香」時照片，從合照中可看到三位樣子相當年輕。如今相隔23年前，林心如和任賢齊仍活躍於幕前，黎姿已經轉戰美容界發展。

林心如被誇凍齡。(本報資料照片)
林心如被誇凍齡。(本報資料照片)

貼文一出吸引3萬人按讚，大批網友留言指這張照片簡直是「回憶殺」，許多網友大讚林心如的美貌，直呼「都沒變」、「太強大了女神到現在還是長的一樣」、「天然美女無誤」，也有不少人覺得照片中的林心如，長得與蔡依林有些相像，驚呼「以為我看到Jolin」、「好像蔡依林」。

任賢齊現況。(本報資料照片)
任賢齊現況。(本報資料照片)

林心如、霍建華2016年舉行婚禮，當時兩人組合堪稱世紀婚禮，除了兩人在演藝圈都是一線大咖外，外貌更是旗鼓相當。疫情期間霍建華捨棄大陸工作，專心在台灣陪伴老婆小孩，前陣子才到大陸拍戲。而林心如這幾年深耕台灣市場，製作的「華燈初上」嚇嚇叫外，還衍生出實境節目，收視不俗。

 對私生活向來低調的林心如，曾透露她和霍建華最愛的就是在家小酌，從碰杯照就可以看出，兩人偷偷慶祝放閃但超甜幸福滋味已然公開。

黎姿是90年代香港玉女紅星。(取材自Instagram)
黎姿是90年代香港玉女紅星。(取材自Instagram)

林心如 蔡依林 疫情

上一則

黃子韜求婚成功？ 經紀人不否認 網：那就是真的

下一則

70歲成龍一頭白髮現身 認老但非想像的老

延伸閱讀

古天樂拍片被打7巴掌 耳鳴不止差點休克

古天樂拍片被打7巴掌 耳鳴不止差點休克
林心如大曬與任賢齊20年前舊照 網：撞臉另一天后

林心如大曬與任賢齊20年前舊照 網：撞臉另一天后
蔡依林打哈欠 重慶輕軌認畫面外流 稱內部人員所為

蔡依林打哈欠 重慶輕軌認畫面外流 稱內部人員所為
蔡依林打哈欠監視影片網瘋傳 軌道公司：內部人員所為

蔡依林打哈欠監視影片網瘋傳 軌道公司：內部人員所為

熱門新聞

沈文程（左）在台北開唱，與新人歌手麗小花合唱情歌。(大大娛樂提供)

68歲沈文程找回40年前打工女孩 情牽忘年之交

2024-05-03 01:30
余祥銓來錄影一臉無奈。(記者王聰賢／攝影)

余苑綺留千萬遺產 陳鑒鋌而走險「連烤肉錢都伸手要」

2024-05-03 11:52
「2046」4K修復版於CATCHPLAY+影音平台獨家上架。圖／CATCHPLAY+提供

梁朝偉激吻鞏俐35秒40次 畫面竟讓粉絲心痛到失眠

2024-04-30 13:05
布魯克雪德絲（左起）和兩個女兒葛莉兒、蘿雯感情親密。圖／摘自IG

妮可基嫚2愛女首曝光 俏麗不輸前夫阿湯女兒蘇蕊

2024-04-29 12:02
向太叫大家不用扶她，表示可以靠自己走路。（小紅書）

李連杰父女來探病…向太坐輪椅介紹豪宅 逛到累

2024-04-30 07:00
安琪莉娜裘莉（右）據稱利用和薇薇安（左）一起打造音樂劇「小教父」的同時，藉機洗腦她投向自己這一邊。（路透資料照片）

挺爸還是挺媽？布裘子女吵不休 驚傳「內戰」

2024-04-27 10:54

超人氣

更多 >
余苑綺留千萬遺產 陳鑒鋌而走險「連烤肉錢都伸手要」

余苑綺留千萬遺產 陳鑒鋌而走險「連烤肉錢都伸手要」
華人好市多會員卡借人竟惹官司 被抄家控3罪

華人好市多會員卡借人竟惹官司 被抄家控3罪
性愛片遭男友公開 上海19歲女「以牙還牙」上網賣56部 網：絕配

性愛片遭男友公開 上海19歲女「以牙還牙」上網賣56部 網：絕配
家長開始向大學抗議：繳9萬學費孩子缺乏安全又沒學習

家長開始向大學抗議：繳9萬學費孩子缺乏安全又沒學習
賣車講一半？紐約華人無證客聲稱被騙 車行：別踩這個坑

賣車講一半？紐約華人無證客聲稱被騙 車行：別踩這個坑