林心如大曬與任賢齊20年前舊照 網：撞臉另一天后

林心如大曬任賢齊和已經息影多年的TVB視后黎姿的一張昔日同框合照。（取材自Instagram）

48歲的台灣女星林心如 ，出道超過30年，在IG分享了一張昔日與任賢齊和已經息影多年的TVB視后黎姿的合照，貼文一出吸引3萬人按讚，當時的嫩照，對比現在的外貌，網友驚呼「都沒變」

林心如被誇凍齡。(本報資料照片)

林心如演出過「還珠格格」、「華燈初上」等多部高人氣作品，拍過無數經典作品，「還珠格格」至今還是觀眾心目中的經典。她曬出「新楚留香」時照片，從合照中可看到三位樣子相當年輕。如今相隔23年前，林心如和任賢齊仍活躍於幕前，黎姿已經轉戰美容界發展。

任賢齊現況。(本報資料照片)

貼文一出吸引3萬人按讚，大批網民留言指這張照片簡直是「回憶殺」，許多網友大讚林心如的美貌，直呼「都沒變」、「太強大了女神到現在還是長的一樣」、「天然美女無誤」，也有不少人覺得照片中的林心如，長得與蔡依林 有些相像，驚呼「以為我看到Jolin」、「好像蔡依林」。

黎姿是90年代香港玉女紅星。(取材自Instagram)

林心如、霍建華2016年舉行婚禮，當時兩人組合堪稱世紀婚禮，除了兩人在演藝圈都是一線大咖外，外貌更是旗鼓相當。疫情 期間霍建華捨棄大陸工作，專心在台灣陪伴老婆小孩，前陣子才到大陸拍戲。而林心如這幾年深耕台灣市場，製作的「華燈初上」嚇嚇叫外，還衍生出實境節目，收視不俗。

對私生活向來低調的林心如，曾透露她和霍建華最愛的就是在家小酌，從碰杯照就可以看出，兩人偷偷慶祝放閃但超甜幸福滋味已然公開。