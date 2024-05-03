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昔參加星光被痛罵 林柏宏尷尬一笑步星途

記者陳建嘉／綜合報導
林柏宏（右）、導演傅天余一起出席台北電影節活動。（記者李政龍／攝影）
林柏宏（右）、導演傅天余一起出席台北電影節活動。（記者李政龍／攝影）

林柏宏擔任2024年台北電影節大使，與當年挖掘他進入影壇的導演傅天余再度合作，2人相識15年已合作多次，傅天余笑稱當年看選秀節目「超級星光大道」，看到林柏宏因為表現不佳而被袁惟仁罵，當下露出尷尬的笑容，「我就知道那是我要的男主角」，結果一戰成名，日後還拿下金馬獎最佳男配角。

如今再度合作，傅天余誇讚林柏宏已經成熟很多，「時間帶走他的不自信」，林柏宏則透露，傅天余非常重視美感，再加上講話直接，有時會在片場拉高聲量提醒「林柏宏你不要這樣笑」、「林柏宏你這樣很醜」，一度令他有點尷尬。兩人這次合作的形象廣告也隨之曝光，以「時間帶走的，電影留下了」為主題，林柏宏在廣告裡回顧15年前的自己，讓他與自己首部主演電影「帶我去遠方」相互對望，「這是我與自己第一個角色的久別重逢」。

雖然拍片時常被導演罵，但他笑稱自己情緒容易抽離，所以不會太在意，就連當年參加「星光大道」被罵，家人、朋友都很生氣，他反而還會理性慰問「他們說的也有道理啊」。

林柏宏最近拍攝動作片「96分鐘」，更為電影曬黑、蓄鬍，他笑說：「難得在冷氣這麼強的攝影棚拍戲，覺得過得很舒服。因為離家比較遠，所以自己的狀態也是滿專心，而且外在和角色上跟以往滿不同。」

星光大道

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