與蕭亞軒「友情回不去」？楊謹華：大家想像力太豐富

楊謹華出席口腔護理活動聊近況。（記者王聰賢／攝影）

楊謹華近期赴大陸參加音樂競演真人秀「乘風2024」（「浪姐5」），她在節目中聊到一段「回不去的友情」，還聲稱一度試圖挽回，令網友瘋猜對象是昔日的閨密蕭亞軒，她出席代言活動時，也首度鬆口曝真相。

「浪姐5」中日前釋出楊謹華與隊友在房間吃火鍋一段，其中聊到有過一段「回不去的友情」，節目播出後，引來網友熱議，紛紛解讀她應是在描述過去和蕭亞軒（Elva）關係生變一事，還因此引起對方粉絲的不滿。對此，楊謹華忙說：「大家想太多了，想像力很豐富，不要多想，也不要對號入座啦！」表明自己身邊朋友很多，如同搭車的旅客上車下車，「當時只是分享人生發生的其中一件事」。眼見話題有些尷尬，她趕緊拿出代言電動牙刷和緩氣氛。

以演員身分參加「浪姐5」，楊謹華又唱又跳壓力不小，她坦言自己不是歌手，到了一個相較陌生的環境，一切從零開始，「有點像回到過去剛當演員時，奮力地跳舞，努力地唱歌，很像小學生」。她也透露好幾次因未能得到評審老師的稱讚，回到化妝間後就崩潰大哭，「因為我想要進步，不想拖垮團隊，當下會哭，就好像是那種小朋友很想被鼓勵的感覺」。