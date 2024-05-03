許光漢配音「八戒」 玩豬叫放得開

許光漢主演「青春18x2 通往有你的旅程」將在日本上映，已先在日本電影網站拿下預售票榜冠軍。（圖／翻滾吧男孩電影有限公司提供）

許光漢 、庾澄慶及邵雨薇主演配音台灣動畫「八戒：決戰未來」，監製湯昇榮與導演邱立偉現身媒體聯訪，湯昇榮坦言從一開始就只想找許光漢配音「八戒」，去年看到他主演喜劇「關於我和鬼變成家人的那件事」就被迷住，「覺得這個人原來也可以這麼三八、這麼放得開」。

導演邱立偉提到，許光漢接到邀約時非常興奮，「他想要玩，也自己試了很多聲音的可能性，連豬鼻子發出的聲音都有不同詮釋」。至於為「孫悟空」配音的庾澄慶，則是最後才決定，「因為他之前做很多孫悟空的東西，他曾以猴子的主題做了很多歌，我有建議他配牛魔王和孫悟空，最後他選孫悟空」。

監製湯昇榮（左）、導演邱立偉爲動畫片「八戒」宣傳。（記者沈昱嘉／攝影）

此外，許光漢主演「青春18x2通往有你的旅程」在台票房已破7300萬，仍在熱映中，日本 也上映了，在日本電影網站「Movie Walker」的期待度和預售票榜拿下雙料冠軍，近期電影前進歐洲於義大利 烏迪內遠東國際影展首映，也獲得熱烈回響，讓許光漢開心表示「真的很幸運，能在世界各地上映真的很開心」。