「老公視角」美照失焦 侯佩岑護夫：攝影師盡力了

侯佩岑稍早曬出老公視角美照。(取材自Instagram)

46歲女星侯佩岑與老公黃伯俊結婚13年，去年因為在社群中寫下「離開是為了更好的相遇」一度讓人揣測和老公黃伯俊13年的豪門婚姻是否觸礁，事後她她發慶生影片否認。日前她再度曬出「老公視角」，儘管照片有些失焦、模糊、角度怪，侯佩岑仍護夫笑說「攝影師盡力了」。

去年因侯佩岑的發文，一度被質疑婚姻出現問題，她澄清：「這句話在說的是斷捨離，因為你的衣櫥要整理斷捨離，才能掛新的衣服」。但也坦言自己的婚姻跟一般人一樣，偶爾也會有狀況，但要有大智慧處理問題。近日她在社群中曬出一系列老公拍的「高糊照片」。久違放閃讓粉絲大讚「拍得挺好的，先生視角盡是美」、但拍照技術還是讓粉絲忍不住笑虧「姐！實在不行給黃先生報個培訓班吧！」

過去被封為甜心主播的侯佩岑，先前夫妻倆跟林月雲一起上實境秀「婆婆和媽媽2」引發許多話題。上月侯佩岑到上海出席活動，凍齡美貌引來討論，她也表示會逐步回到工作，因為大兒子將滿10歲，她希望孩子能看見，媽媽在熱愛的領域裡閃閃發光，老公也支持她去做喜歡的事。

之前侯佩岑久違現身廣告片場，有位國中生要求合照竟然不認識她還誤為是網紅，這是侯佩岑第一次遇到自己沒有被認出來，但她並未感到困擾或尷尬反而感到非常開心。