我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

矽谷華人媽為電動車充電 帶孩離開1小時…車上被放髒話字條

川普：若認為不合法 可能不接受2024威州選舉結果

向李行致敬 養鴨人家、原鄉人前進義大利影展

記者陳建嘉／綜合報導
「養鴨人家」是李行導演在中影的首部獨立執導彩色長片。（圖／ Luca Chiandoni，遠東影展提供）
「養鴨人家」是李行導演在中影的首部獨立執導彩色長片。（圖／ Luca Chiandoni，遠東影展提供）

國家電影及視聽文化中心（簡稱：國家影視聽中心）去年自主修復「殺夫」、「養鴨人家」及「原鄉人」，在今年義大利遠東影展中大放異彩。董事長褚明仁率代表團出席影展，向海外觀眾介紹李行導演在「健康寫實」時期的重要創作，推廣經典台片不遺餘力。

繼2021年李行導演「秋決」的歐洲首映大獲好評後，去年影視聽中心進一步修復「養鴨人家」及「原鄉人」，此兩部作品入選遠東影展經典修復單元 （Restored Classics） 「向李行致敬 （Tribute to LEE Hsing）」。

褚明仁說：「當年所謂『健康寫實』類型代表作，在這種政策下的電影不會有社會陰暗醜陋面，最終都是有個光明正向的結局，所以往往會有美麗的風景與音樂。」

「養鴨人家」是李行在中影的首部獨立執導彩色長片，由首位瓊瑤女郎唐寶雲主演，生動描繪台灣鄉土的美麗與純真；「原鄉人」則改編自鍾理和的同名小說，由秦漢與林鳳嬌主演，鄧麗君傾情演唱主題曲，兩部作品均展示當時藝術與政治交織的複雜面貌。

影視聽中心自2008年開始進行台灣電影數位修復任務，與遠東影展長期保持友好關係，落實文化傳播。未來與世界各地的影展夥伴也有更進一步合作機會，讓台灣經典好片持續在國際舞台發光發熱。

國家影視聽中心董事長褚明仁率領代表團出席本屆義大利遠東影展。（圖／ Luca C...
國家影視聽中心董事長褚明仁率領代表團出席本屆義大利遠東影展。（圖／ Luca Chiandoni，遠東影展提供）

李行 義大利

上一則

張頌文曾落難沒錢回家 翁虹幫買機票

下一則

周星馳御用丑角 86歲余慕蓮肺纖維化難根治

延伸閱讀

楊冪隔三年再推電影作品 昔日愛將包場支持

楊冪隔三年再推電影作品 昔日愛將包場支持
秦始皇大戰習近平 這些人集資1000美元拍「皇帝除三害」將殺青

秦始皇大戰習近平 這些人集資1000美元拍「皇帝除三害」將殺青
鋼鐵二哥阿塞洛米塔爾上季獲利優於預期 看好鋼市前景

鋼鐵二哥阿塞洛米塔爾上季獲利優於預期 看好鋼市前景
繼林青霞後 邱復生獲義大利影展終身成就獎

繼林青霞後 邱復生獲義大利影展終身成就獎

熱門新聞

王鷗在「偽裝者」中飾演汪曼春。(取材自微博)

請表演老師也沒救？ 楊冪演特務 被吐槽遠遠比不上「她」

2024-04-25 07:00
「2046」4K修復版於CATCHPLAY+影音平台獨家上架。圖／CATCHPLAY+提供

梁朝偉激吻鞏俐35秒40次 畫面竟讓粉絲心痛到失眠

2024-04-30 13:05
布魯克雪德絲（左起）和兩個女兒葛莉兒、蘿雯感情親密。圖／摘自IG

妮可基嫚2愛女首曝光 俏麗不輸前夫阿湯女兒蘇蕊

2024-04-29 12:02
安琪莉娜裘莉（右）據稱利用和薇薇安（左）一起打造音樂劇「小教父」的同時，藉機洗腦她投向自己這一邊。（路透資料照片）

挺爸還是挺媽？布裘子女吵不休 驚傳「內戰」

2024-04-27 10:54
向太叫大家不用扶她，表示可以靠自己走路。（小紅書）

李連杰父女來探病…向太坐輪椅介紹豪宅 逛到累

2024-04-30 07:00
趙雅芝被人傳死訊，工作室趕緊闢謠。圖／摘自微博

69歲「白娘子」趙雅芝驚傳去世？工作室緊急發文

2024-04-25 09:07

超人氣

更多 >
I-95公路大車禍 紐約波士頓交通命脈中斷

I-95公路大車禍 紐約波士頓交通命脈中斷
郵輪旅行4個月 她靠什麼每月還有4萬元進帳？

郵輪旅行4個月 她靠什麼每月還有4萬元進帳？
新州男逼6歲兒高速跑步 面臨一級謀殺指控

新州男逼6歲兒高速跑步 面臨一級謀殺指控
亞裔居民飆增逾800倍 印裔、華裔正改變此美國小鎮文化

亞裔居民飆增逾800倍 印裔、華裔正改變此美國小鎮文化
死亡人數激增 廣東梅州高速公路塌方已48人罹難

死亡人數激增 廣東梅州高速公路塌方已48人罹難