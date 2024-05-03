向李行致敬 養鴨人家、原鄉人前進義大利影展
國家電影及視聽文化中心（簡稱：國家影視聽中心）去年自主修復「殺夫」、「養鴨人家」及「原鄉人」，在今年義大利遠東影展中大放異彩。董事長褚明仁率代表團出席影展，向海外觀眾介紹李行導演在「健康寫實」時期的重要創作，推廣經典台片不遺餘力。
繼2021年李行導演「秋決」的歐洲首映大獲好評後，去年影視聽中心進一步修復「養鴨人家」及「原鄉人」，此兩部作品入選遠東影展經典修復單元 （Restored Classics） 「向李行致敬 （Tribute to LEE Hsing）」。
褚明仁說：「當年所謂『健康寫實』類型代表作，在這種政策下的電影不會有社會陰暗醜陋面，最終都是有個光明正向的結局，所以往往會有美麗的風景與音樂。」
「養鴨人家」是李行在中影的首部獨立執導彩色長片，由首位瓊瑤女郎唐寶雲主演，生動描繪台灣鄉土的美麗與純真；「原鄉人」則改編自鍾理和的同名小說，由秦漢與林鳳嬌主演，鄧麗君傾情演唱主題曲，兩部作品均展示當時藝術與政治交織的複雜面貌。
影視聽中心自2008年開始進行台灣電影數位修復任務，與遠東影展長期保持友好關係，落實文化傳播。未來與世界各地的影展夥伴也有更進一步合作機會，讓台灣經典好片持續在國際舞台發光發熱。
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