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江宏傑歷經風波終團圓  家人擺第一「依然相信愛情」

記者李姿瑩／台北即時報導
江宏傑接受李四端訪問。(大雲時堂提供)
江宏傑接受李四端訪問。(大雲時堂提供)

江宏傑日前上「大雲時堂」接受李四端訪問，坦言一切風波都已經結束了，現階段照顧家人就是他最重要的事。對於愛情，他不會失去信心，會不會再有新戀情則是隨緣，但希望對方知道家人是他目前生活的重心。

江宏傑受訪時敞開心房，慶幸自己一路堅持沒有放棄。雖然自己因工作關係每天必須新竹台北兩地奔波，但總會堅持在傍晚一定趕回家，陪家人吃晚餐、閱讀和遊戲，一直到全家人洗完澡上床睡覺，才開始做自己的事情。

他在節目中特別分享孩子的畫作，可以看出孩子畫出了生活中滿滿的愛，也會誇讚爸爸做的料理好吃，成為他每天的快樂動能。

身為公眾人物，江宏傑幾乎所有事情都攤在陽光下，但他覺得一切都沒有白活，無論如何他都挺下來了，人生依舊很精彩，而且目前結局也是好的，就整理好自己的狀態重新再出發。

主持人李四端提問說，對於愛情，有沒有因為先前風波影響到，江宏傑爽朗回答「沒有」，未來一切隨緣，因為現在的時間除了工作之外，都以家人為中心。他覺得這樣的時間分配，也擔心會對之後的另一半不公平，因為對方必須知道他會以家人為重，自認好像開出的條件門檻高了一點。

江宏傑也請大家放心，他現在的狀況非常好，可輕鬆樂觀面對任何事情，並不會因為這次事件之後而不相信愛情。對於未來的規劃，也會繼續培訓喜愛桌球的選手，也繼續嘗試參與不同的演藝圈的工作，請大家真的不用為他擔心。

江宏傑接受李四端訪問。(大雲時堂提供)
江宏傑接受李四端訪問。(大雲時堂提供)
江宏傑接受李四端訪問。(大雲時堂提供)
江宏傑接受李四端訪問。(大雲時堂提供)

江宏傑

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