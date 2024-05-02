66歲李艷秋得靠助行器 兩腿有錨釘：我已半個機器人

李艷秋開刀處理骨刺問題，暫時只能用助行器行走。(摘自臉書)

許久不見的李艷秋，最近都在用助行器行走，她說，腿上的錨釘，右邊四左邊二，「已經有半個機器人的FU」。

原來她的左髖出了狀況，因為「左髖關節 緣外傷性軟骨破裂合併髖臼關節壓迫症候群及關節炎」，醫生診斷，左股骨上蓋了一個骨刺組成的屋頂，切破了盂唇，未來她不能再跑長距離，重訓也要小心翼翼，連走路都要停下來敲敲打打，屋頂只會越來越高，不會自己消失；李艷秋說，「我當時就決定：消滅它！」

整個手術歷時3個多小時，用兩根錨釘縫合破裂處，第二天就出院了。她說，「算算腿上的錨釘，右四左二，已經有半個機器人的FU」。

其實這是她第二回動手衛了，因為體質和退化（就是老了的意思）的關係，她五年前右髖已動過一次手術，但手術一星期，就急著回健身房，一個半月就撐著拐杖遊歐洲，被醫生唸很久。這次她乖乖等拆線，乖乖用助行器，乖乖待在家裡鑑定勞力士的價格；但新聞人一刻不得閒，「是當我看著NCC的自我作賤、監察院的自我閹割、頻頻停電後官員的自我陶醉，我突然醒悟，老天給我這麼難得沈澱的日子，是要我把腦袋清一清，人生進入下半場，不能總糾結在我無力改變的人和事上，我能幹掉自己的骨刺，但拔得了長在國家身上的骨刺嗎？我連自己養的狗都叫不動，能改變那些目空一切的政客嗎？」

她問自己：「你還有夢想嗎？你還有現在不做，以後會後悔的事嗎？」於是，她揹起吉他，撐著助行器，開始上吉他課。她笑說，「看看白板上密密麻麻的和弦和樂理，這只是我的第二堂課啊！可見老師多麼期待我成鳳成才！我沒被嚇跑，是因為我期盼在我的人生裡，不只有喧鬧的政治，還有沁脾的音樂。夢想，是沒有年紀的。在清楚撥出一組C和弦後，我覺得夢想離我越來越近了。」