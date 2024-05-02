我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

找到人了 澳警證實：平安尋獲25歲台灣女子

「房間裡的大象」 這些怪怪的英文慣用詞從何而來

66歲李艷秋得靠助行器 兩腿有錨釘：我已半個機器人

記者葉君遠／即時報導
李艷秋開刀處理骨刺問題，暫時只能用助行器行走。(摘自臉書)
李艷秋開刀處理骨刺問題，暫時只能用助行器行走。(摘自臉書)

許久不見的李艷秋，最近都在用助行器行走，她說，腿上的錨釘，右邊四左邊二，「已經有半個機器人的FU」。

原來她的左髖出了狀況，因為「左髖關節緣外傷性軟骨破裂合併髖臼關節壓迫症候群及關節炎」，醫生診斷，左股骨上蓋了一個骨刺組成的屋頂，切破了盂唇，未來她不能再跑長距離，重訓也要小心翼翼，連走路都要停下來敲敲打打，屋頂只會越來越高，不會自己消失；李艷秋說，「我當時就決定：消滅它！」

整個手術歷時3個多小時，用兩根錨釘縫合破裂處，第二天就出院了。她說，「算算腿上的錨釘，右四左二，已經有半個機器人的FU」。

其實這是她第二回動手衛了，因為體質和退化（就是老了的意思）的關係，她五年前右髖已動過一次手術，但手術一星期，就急著回健身房，一個半月就撐著拐杖遊歐洲，被醫生唸很久。這次她乖乖等拆線，乖乖用助行器，乖乖待在家裡鑑定勞力士的價格；但新聞人一刻不得閒，「是當我看著NCC的自我作賤、監察院的自我閹割、頻頻停電後官員的自我陶醉，我突然醒悟，老天給我這麼難得沈澱的日子，是要我把腦袋清一清，人生進入下半場，不能總糾結在我無力改變的人和事上，我能幹掉自己的骨刺，但拔得了長在國家身上的骨刺嗎？我連自己養的狗都叫不動，能改變那些目空一切的政客嗎？」

她問自己：「你還有夢想嗎？你還有現在不做，以後會後悔的事嗎？」於是，她揹起吉他，撐著助行器，開始上吉他課。她笑說，「看看白板上密密麻麻的和弦和樂理，這只是我的第二堂課啊！可見老師多麼期待我成鳳成才！我沒被嚇跑，是因為我期盼在我的人生裡，不只有喧鬧的政治，還有沁脾的音樂。夢想，是沒有年紀的。在清楚撥出一組C和弦後，我覺得夢想離我越來越近了。」

關節

上一則

香港視帝驚傳離婚小15歲妻 模範夫妻分手收場

下一則

楊冪隔三年再推電影作品 昔日愛將包場支持

延伸閱讀

橙縣規模4.1地震 華人區震感強

橙縣規模4.1地震 華人區震感強
新墨州「吸血鬼美容」3女染愛滋 無證診所業主遭起訴

新墨州「吸血鬼美容」3女染愛滋 無證診所業主遭起訴
罕見牙齦纖維瘤 切除重拾食物滋味

罕見牙齦纖維瘤 切除重拾食物滋味
女大生控私密處開刀5男觀摩 院方：不可能發生

女大生控私密處開刀5男觀摩 院方：不可能發生

熱門新聞

王鷗在「偽裝者」中飾演汪曼春。(取材自微博)

請表演老師也沒救？ 楊冪演特務 被吐槽遠遠比不上「她」

2024-04-25 07:00
「2046」4K修復版於CATCHPLAY+影音平台獨家上架。圖／CATCHPLAY+提供

梁朝偉激吻鞏俐35秒40次 畫面竟讓粉絲心痛到失眠

2024-04-30 13:05
布魯克雪德絲（左起）和兩個女兒葛莉兒、蘿雯感情親密。圖／摘自IG

妮可基嫚2愛女首曝光 俏麗不輸前夫阿湯女兒蘇蕊

2024-04-29 12:02
安琪莉娜裘莉（右）據稱利用和薇薇安（左）一起打造音樂劇「小教父」的同時，藉機洗腦她投向自己這一邊。（路透資料照片）

挺爸還是挺媽？布裘子女吵不休 驚傳「內戰」

2024-04-27 10:54
向太叫大家不用扶她，表示可以靠自己走路。（小紅書）

李連杰父女來探病…向太坐輪椅介紹豪宅 逛到累

2024-04-30 07:00
趙雅芝被人傳死訊，工作室趕緊闢謠。圖／摘自微博

69歲「白娘子」趙雅芝驚傳去世？工作室緊急發文

2024-04-25 09:07

超人氣

更多 >
新州男逼6歲兒高速跑步 面臨一級謀殺指控

新州男逼6歲兒高速跑步 面臨一級謀殺指控
郵輪旅行4個月 她靠什麼每月還有4萬元進帳？

郵輪旅行4個月 她靠什麼每月還有4萬元進帳？
柏金包身價只漲不跌 原來是有「無可奉告」的潛規則

柏金包身價只漲不跌 原來是有「無可奉告」的潛規則
I-95公路大車禍 紐約波士頓交通命脈中斷

I-95公路大車禍 紐約波士頓交通命脈中斷
死亡人數激增 廣東梅州高速公路塌方已48人罹難

死亡人數激增 廣東梅州高速公路塌方已48人罹難