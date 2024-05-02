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錦雯拍戲撞牆期 狂NG壓力大到淚崩

記者陳慧貞／綜合報導
錦雯演8點檔用心塑造角色形象。(記者陳慧貞／攝影)
錦雯演8點檔用心塑造角色形象。(記者陳慧貞／攝影)

錦雯近期演出民視8點檔「愛的榮耀」，飾演藍葦華的小老婆「春香」，10多年沒演8點檔的她，竟一下子遇到撞牆期，台詞多加上突對攝影棚四機作業感到陌生，在求好心切驅使下，愈急愈出錯，慘變劇組NG王，有一次拍戲拍到深夜，在不知已NG幾次後，她突然看到鏡頭後的工作人員轉身像啄木鳥般狂撞牆，回憶起當時情景，她忍不住淚崩，難過道：「出道26年，我好像不會演戲了。」

為了「春香」，錦雯費盡心思塑造角色形象，不但為角色寫曲自彈自唱，因平日會彈琴創作，加上小拇指天生彎曲，從不做美甲的她，破天荒做水晶指甲，笑稱一開始很不習慣，做完指甲當天，她光是摘隱形眼鏡就花了兩小時，摘到眼淚直流，最後只能請劇中女兒宮美樂幫忙摘鏡片。

「春香」外表傻白甜，個性樂觀天真，實則暗藏昔日遭男人拋棄、「賴種」給現在丈夫的悲苦人生，日前一場她和劇中大兒子曾子益的對手戲，含淚帶笑問兒子是否已知自己身世，最後情緒崩潰的一幕，令人看了揪心，也展現她精湛演技，錦雯說，其實初進劇組時，因還在摸索演戲節奏，她頻頻吃NG，好幾次壓力大到躲在布幕後偷哭，連收工後，「開車上高速公路時，應該要往北，結果往南走，我整個人慌了，壓力大到沒辦法思考。」

度過鬼打牆時期後，如今錦雯詮釋「春香」游刃有餘，她笑說：「人生是不能質疑自己的，因為老天爺不會派一個你不能做的事情給你，絕對是你可以勝任的，所以接受挑戰，就能做到。」

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