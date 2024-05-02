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泰勒絲星國演唱 李國煌：票太難搶詐騙多

記者黃保慧／綜合報導
演員李國煌（左起）、導演梁志強及程旭輝為新片接受專訪。(記者吳致碩／攝影)
演員李國煌（左起）、導演梁志強及程旭輝為新片接受專訪。(記者吳致碩／攝影)

新加坡票房導演梁志強自導自演「錢不夠用3：全部夠用」，和老搭檔李國煌、程旭輝再次合作，這次故事也呼應時事，他們在戲裡為了搶張學友的票，友誼的小船翻了，戲外三人也直呼「真的有夠難搶」，就連今年在新加坡開唱的泰勒絲演唱會也是一票難求。

曾以「男兒王」入圍金馬獎最佳男主角李國煌，相隔25年，依然穩坐新加坡票房一哥地位，他在電影中演出擅長的小人物，生性善良但為人做保欠了一屁股債，連生活都快過不下去，更為了找錢把腦筋動到賣張學友演唱會黃牛票上。他們聊到在新加坡為了演唱會的票很瘋狂，梁志強表示曾去看張學友演唱會坐在包廂內，但因為場地太大，張學友小到像螞蟻，根本看不到，他們也戲稱此座位叫「山頂票」。他去年也因為好奇朝聖南韓女團BLACKPINK的演唱會，但他說：「結果看到一堆手機，只能從縫裡看表演。」

近年在新加坡最轟動的演唱會就是泰勒絲今年3月在當地的演唱會，即便有人無法進場仍擠滿2000多人在場外聽聲音。李國煌表示因為當時買票要用信用卡，一瞬間銀行多了上萬張申請，這樣的熱潮也被有心人士利用，讓不少歌迷受騙買到假票無法進場，甚至有位子重賣的狀況，不過梁志強說：「但也為新加坡帶來很大的經濟效應。」

新加坡 泰勒絲 入圍

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