伍佰北美巡演 喊下班卻加班

伍佰(右)金曲連發，每首都上演全場大合唱。(圖／寬魚國際、月光音樂提供)

伍佰&China Blue上周展開「ROCK STAR」2024北美巡演，相隔24年在拉斯維加斯開唱，他見著熱情歌迷遲遲不願離場高喊「加班（安可）」，不禁打趣表示：「我一直加班，三個小時，太久了！有時差，明天一早班機，我要下班！」話雖如此，但他仍不斷加碼，只為讓粉絲心滿意足。

他好奇台下觀眾年紀，調查發現有大批25歲以下的歌迷，竟比自己組團32年還年輕，開玩笑地說：「你們是不是跟爸媽來的，是不是跑錯場啊？」伍佰也帶來「海浪」、「淚橋」等歌曲，嘴甜表示：「我的演唱會沒有特別嘉賓，你們就是我的特別嘉賓！」全場瞬間放聲尖叫。

金曲連發的他秒速傳換身分，化身波浪舞老師一一指導眾人，與觀眾玩了整首歌的時間，氣氛無比熱絡。來到安可階段，他選唱「世界第一等」，唱完觀眾齊聲大喊加班，他直白稱沒歌了，卻又獻唱「心愛的再會啦」等兩首歌曲，下台後觀眾依舊待在原地，於是伍佰換穿T恤登台兩次安可，帶來「妳是我的花朵」與全場熱舞，逗趣擺出Ending Pose，相當俏皮。

這時他高喊謝謝，演唱會結束了，觀眾不肯罷休又喊加班，讓他忍不住高唱「下班我要下班，從哪裡學的，你說加班就加班嗎」，拗不過歌迷加碼「再度重相逢」一曲，演唱會接著將移師加拿大 多倫多、美東康州。