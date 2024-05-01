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繼林青霞後 邱復生獲義大利影展終身成就獎

記者蘇詠智／綜合報導
馬可穆勒(左起)、邱復生、褚明仁在頒獎典禮上重聚。(圖／烏甸尼遠東國際影展提供)
馬可穆勒(左起)、邱復生、褚明仁在頒獎典禮上重聚。(圖／烏甸尼遠東國際影展提供)

資深製片邱復生於本屆義大利烏甸尼遠東國際影展獲頒象徵最高榮譽的「金桑樹終身成就獎」，成為繼2018年林青霞後又一獲此殊榮的台灣影人。他致詞時引用當年投資拍攝張藝謀「活著」片中鞏俐的經典台詞：「你可要好好活著，別忘了你還欠我們家一條命」，希望人類能放下仇恨，增進諒解，消弭戰爭。

邱復生昔日投資拍攝侯孝賢「悲情城市」、「戲夢人生」與張藝謀「大紅燈籠高高掛」、「活著」等片，將他們推上國際一級影展的舞台，杜琪峯的「鎗火」也是他為出品人，讓杜琪峯首度獲得金馬獎最佳導演。國家電影與視聽文化中心董事長褚明仁特地在今年烏甸尼遠東國際影展的場刊上撰文，以「眼光獨到精準的製片家」為題，向邱復生提升兩岸三地電影的製作品質與創意內容致敬。

影展特地邀來1989年將「悲情城市」推薦入選威尼斯影展競賽的馬可穆勒擔任頒獎人，「悲」片一舉勇奪最佳影片金獅獎，開創台灣電影在國際影展大放異彩的輝煌年代。他推崇邱復生總是選擇與偉大的電影創作者合作，支持他們自由創作，並勇敢承擔風險，確保每部影片在藝術上獲得成功。

今年台灣電影共有「青春18×2通往有你的旅程」、「老狐狸」、「小曉」、「愛情城事」入圍競賽。由國家影視聽中心自主數位修復的「養鴨人家」、「原鄉人」、「殺夫」也入選經典修復單元，堪稱歷來台灣電影與影人在該影展鋒芒最露的時刻。

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