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砸4000萬離婚丁柔安？胡瓜：永遠都不會

記者林怡秀／綜合報導
胡瓜(左)和丁柔安的感情最近遭遇不少流言。(記者葉君遠／攝影)
胡瓜(左)和丁柔安的感情最近遭遇不少流言。(記者葉君遠／攝影)

胡瓜被爆出和老婆丁柔安經常發生爭執，放話要給對方4000萬台幣要求離婚，他近日進棚錄節目時看來心情不錯，他笑說「沒什麼好生氣，常常都被這樣寫啊！」丁柔安對爆料也沒有反應，夫妻感情如常，「我們常常被拍到散步吃飯逛街，永遠都不會有這件事（提離婚）發生，所以不用擔心，不要過多揣測。」

去年傳出他獨寵熊霓，讓他和丁柔安關係陷入緊張，但熊霓之後被拍到和徐薇獨子江大成互動親密，讓胡瓜嘆無奈背鍋，上周熊霓又被爆在「綜藝大集合」裡「被消失」，讓人不免產生聯想，經紀公司回應因為熊霓舊疾復發，才會退出節目，他對此直言：「現在我跟民視的關係處於冰點，你們覺得我可以限制誰不要來上節目嗎？這件事應該去問民視吧，不應該扯在一起，我也不知道熊霓舊疾復發，這要問她的經紀公司，我就是把合約履行好。」

至於他和民視因為周末晚間8點黃金時段鬧得不愉快爆出合約紛爭，他表示6月應該會正式推動，「聽不懂對不對，反正這新聞可以拉很長」。他還透露，丁柔安準備在他生日當天下午送他一個大禮，但現在還不能說，「等6月4號那天我會公布，講得我都臉紅了。」相當神祕。

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