黃明志生前告別式媒體包圍 激烈口角、衝突場面曝光

黃明志在4月1日舉辦生前告別式，引發網路熱議。(亞洲通文創提供)

大馬鬼才黃明志上月1日舉辦生前告別式，消息曝光後嚇壞所有粉絲，並引發全球媒體關注報導。他的公司擊敗人團隊（The GB Team）公佈了這場告別式的紀錄片，包含當天在告別式現場與新聞媒體爆發嚴重衝突的畫面，媒體代表也與其他來賓直接激烈爭執，場面氣氛相當火爆。

黃明志當初提出舉辦生前告別式的構想，就是想藉此提醒大家思考「生前規劃」的必要。他希望團隊成員是在臨時被告知的「死訊」的狀態下，於2天內籌辦這場告別式，才能真正突顯出，當一個人匆促離開，親友會有多麼手足無措。

黃明志的猜想果然成真，即使是經驗豐富的公司團隊，在籌備生前告別式的過程中，他們發現不僅對告別式流程相當陌生，也不夠了解黃明志的意願喜好，加上還要跟家屬協調細節、通知親友來參加告別式，光是告別式影片要在2天內生出來，就是不可能的任務，每個人都只能懷抱著滿滿的不確定埋頭執行。

紀錄片當中拍到在告別式尾聲，一名記者大聲質疑「黃明志到底死了沒」、「告別式的意義是什麼」，要求團隊不得在愚人節開玩笑，必須給全馬來西亞人一個交代，場面氣氛一度火爆，險些爆發失控衝突。擊敗人團隊也希望，大家不要避諱討論死亡，最重要的是珍惜身邊的人，畢竟沒有人知道意外和明天何者先來。