利菁遭詐騙案追回損失 親自教學如何把錢要回來

利菁真的把錢追回來了。（摘自臉書）

利菁之前遭遇假「醫師邱正宏詐騙案」，貨到付款被騙了8960元（台幣，下同，約275美元），拿到貨時發現產品標示不清，成份就是菊粉，經過努力，竟真的把錢追回來了，她在臉書 秀出追回來的錢，並請大家小心，而且若真的被騙，該如何把錢要回來。

她說，「真邱醫師，我們認識 ，這個邱醫師講話口氣跟斯文的邱醫師相去甚遠，通電話時，他問我憑什麼說他不是邱醫師？我說：因為我們認識呀！他惱羞成怒 大吼：你想幹嘛？我說退款。他大喊：「去退去退？」但根本再沒回應了。

她教大家，以下是重點。「我如何把錢拿回來了」

方法1: 立即打箱子上的宅急便電話 告知 詐騙，給他編號，確定他們收了錢 2: 他們會給一支報關行電話（換句話說詐騙總部不在台灣）。有爭議 根據消費 法。報關行必須保護消費者，把這筆錢扣下 寄還給消費者！ 我運氣好。拿回這筆錢 大家要記一下 別認為 小錢 算了 真的邱醫師說去年4月 就告訴臉書！ 為什麼禁不了(?) 無法可管？ 重點是我冷靜把錢要回來了。

利菁日前遭詐匯款9千，竟換回兩小罐菊粉，後來她到一場生日會，遇到警政人員的夫人，相談之下，才發現對方跟她一樣被詐，「我老公說，寶貝，妳是台灣人，在台灣被騙，很丟臉耶」。

利菁說，前陣子一度胖到超過60公斤，努力減下來到57公斤，但還不到自己的標準，網路上看到邱正宏醫師的減肥瘦身影片，於是私訊對方，想買相關減肥產品，就這麼稀哩呼嚕的匯款，「其實過程中有很多疑點，可是我當下不知為何腦子都選擇跳過，直到收到產品，發現是只有飽足感的便宜蕨粉」。

她回想先前用文字交談的過程，報出自己的名字，那人完全沒反應，「我覺得有點怪，而邱宏正醫師是西醫，但掛著他頭像的詐騙卻說著中醫的話術，這是第2個疑點，但因為說好貨到付款，我認為沒問題，所以就叫老公把錢付了」。

收到兩小罐便宜蕨粉，再怎樣都不值9千元，於是她再度訊息對方，並要求line對談，對方接起來聲音是個大老粗，而且台灣國語腔，「我跟他說我是誰，他完全沒聽過，此時我就知道他根本不是邱宏正醫師了，也認為錢要不回來」。

後來她去參加朋友生日宴，遇到其中一個朋友是警政夫人，相談甚歡時把過程說出來討拍，夫人才說，「我也被這個騙了」，她也覺得丟臉，所以沒把事情告訴老公，「我想想，身邊的人10個有超過7個人被騙會想想算了，我也打算放棄，但這就是詐騙會成功的地方，老公後來想辦法，沒想到可以把錢要回來了」。