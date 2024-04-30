Ella急性子 一度懷疑更年期報到

陳嘉樺(Ella)代言邀約不斷。（圖／樂視達集團提供）

台灣女歌手陳嘉樺（Ella）甫推出新專輯，且代言邀約不斷，含家電品牌合計共接下8支代言，談到閨密田馥甄（Hebe）捲入風波，遭大陸音樂節取消演出，讓許多粉絲直喊不捨，Ella不願代為發言，只說：「我們常常互相關心，也已經約好下一次聚會。」

Ella下個月就要登上hito流行音樂獎頒獎典禮唱跳，由於個性本來就易緊張、給自己施加壓力，這次感受更加明顯，體重也因此下滑，她想起之前在北流舉辦「艾拉秀」，全程要靠一己之力完成，一下台就背著同事們暴哭，至今無人知曉。

其實她也知道自己需要放鬆、紓壓，但做家事時常常很趕，想要迅速地完成所有事情，這時腦袋便出現罵聲「陳嘉樺妳在趕什麼，等一下又沒事，可不可以放輕鬆一點」，急性子的她還爆料有陣子個性很不耐煩，甚至希望更年期盡快報到。

42歲的她說月經先前遲遲不來，晚上睡覺又會盜汗，想起家中女性案例，不禁懷疑自己是不是提早邁入更年期，相當灑脫，反而是中醫師比她還緊張，急忙開藥調理，不只月經順利報到，身體也輕鬆許多，Ella笑說：「看醫師那麼努力，好啦，我陪他一起努力！」