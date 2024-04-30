我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／戴維斯生死戰傷肩 金塊穆雷3.6秒致勝球淘汰湖人

房租有彈性 用兩招跟房東議價

Ella急性子 一度懷疑更年期報到

記者林士傑／綜合報導
陳嘉樺(Ella)代言邀約不斷。（圖／樂視達集團提供）
陳嘉樺(Ella)代言邀約不斷。（圖／樂視達集團提供）

台灣女歌手陳嘉樺（Ella）甫推出新專輯，且代言邀約不斷，含家電品牌合計共接下8支代言，談到閨密田馥甄（Hebe）捲入風波，遭大陸音樂節取消演出，讓許多粉絲直喊不捨，Ella不願代為發言，只說：「我們常常互相關心，也已經約好下一次聚會。」

Ella下個月就要登上hito流行音樂獎頒獎典禮唱跳，由於個性本來就易緊張、給自己施加壓力，這次感受更加明顯，體重也因此下滑，她想起之前在北流舉辦「艾拉秀」，全程要靠一己之力完成，一下台就背著同事們暴哭，至今無人知曉。

其實她也知道自己需要放鬆、紓壓，但做家事時常常很趕，想要迅速地完成所有事情，這時腦袋便出現罵聲「陳嘉樺妳在趕什麼，等一下又沒事，可不可以放輕鬆一點」，急性子的她還爆料有陣子個性很不耐煩，甚至希望更年期盡快報到。

42歲的她說月經先前遲遲不來，晚上睡覺又會盜汗，想起家中女性案例，不禁懷疑自己是不是提早邁入更年期，相當灑脫，反而是中醫師比她還緊張，急忙開藥調理，不只月經順利報到，身體也輕鬆許多，Ella笑說：「看醫師那麼努力，好啦，我陪他一起努力！」

上一則

Energy拆夥21年再合體 仍走唱跳路線

下一則

馬東石時間管理 睡前不忘寫劇本

延伸閱讀

更年期飲食3策略 減脂不減肌肉

更年期飲食3策略 減脂不減肌肉
男性肥胖+壓力大 更年期恐提早報到

男性肥胖+壓力大 更年期恐提早報到
皮膚乾燥、熱潮紅 5招舒緩更年期不適

皮膚乾燥、熱潮紅 5招舒緩更年期不適
膝蓋痛、皮膚敏感...吃藥不會好以為絕症 就醫才知是更年期

膝蓋痛、皮膚敏感...吃藥不會好以為絕症 就醫才知是更年期

熱門新聞

王鷗在「偽裝者」中飾演汪曼春。(取材自微博)

請表演老師也沒救？ 楊冪演特務 被吐槽遠遠比不上「她」

2024-04-25 07:00
哈利與梅根據傳被英王后卡蜜拉抓到他們安排在皇室內的眼線。(摘自Globe)

梅根、哈利在皇室內的間諜被抓到 王后卡蜜拉氣瘋？

2024-04-23 11:43
趙雅芝被人傳死訊，工作室趕緊闢謠。圖／摘自微博

69歲「白娘子」趙雅芝驚傳去世？工作室緊急發文

2024-04-25 09:07
周治平(左起)、殷正洋、于台煙、施孝榮、金智娟、葉歡、陳艾湄、羅吉鎮齊聚開唱。記者余承翰／攝影

55歲玉女歌手要當奶奶了 現在變這樣

2024-04-22 16:08
安琪莉娜裘莉（右）據稱利用和薇薇安（左）一起打造音樂劇「小教父」的同時，藉機洗腦她投向自己這一邊。（路透資料照片）

挺爸還是挺媽？布裘子女吵不休 驚傳「內戰」

2024-04-27 10:54
何妤玟（左）看牙時巧遇張菲。(摘自臉書)

淡出螢光幕近6年 72歲張菲最新近況曝光

2024-04-24 00:50

超人氣

更多 >
手機業者折扣 55歲以上者要把握

手機業者折扣 55歲以上者要把握
昔日蕭條城大翻身 躍登全美最佳住房市場冠軍

昔日蕭條城大翻身 躍登全美最佳住房市場冠軍
「反抗有理，哥大去死！」示威學生拒絕撤離 警方待命

「反抗有理，哥大去死！」示威學生拒絕撤離 警方待命
北卡夏洛特爆警匪激烈槍戰 警3殉職5傷

北卡夏洛特爆警匪激烈槍戰 警3殉職5傷

妮可基嫚2愛女首曝光 俏麗不輸前夫阿湯女兒蘇蕊

妮可基嫚2愛女首曝光 俏麗不輸前夫阿湯女兒蘇蕊