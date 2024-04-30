Energy拆夥21年再合體 仍走唱跳路線

Energy為新專輯暨演唱會再合體宣傳。（記者李政龍／攝影）

台灣男團「Energy」歷經退團、拆夥，初代團員Toro、牛奶 、阿弟、坤達、書偉隔21年合體復出，發片加攻蛋開唱雙喜臨門，日前在記者會吐露分合點滴。以唱跳走紅的他們依舊身強體健，未料身為舞蹈擔當的牛奶驚爆噩耗，坦言受到傷勢影響，大絕招「頭轉」將成絕響。

牛奶近年受頸椎壓迫神經所苦，傷勢在去年惡化，痛到無法舉起一公斤的東西，只能勤加復健，扣除頭轉之外其他招式都OK。阿弟則從出道以來就有腰傷，這些年固定復健，直呼：「要當唱跳歌手，真的就是拚命去做，這是我最喜歡的舞台，如果有機會再闖一次，代表人生沒有什麼不可能。」

阿弟更開心表示，去年妻小在台下看著他們現身五月天演唱會，女兒當晚首次要求、拿起手機勾住他手自拍，自己在家地位也急速攀升。身為老么的他是團員公認的愛哭包，他說：「我對事情的感受力比較強，所有的過去、開心跟不開心，如今再次相聚，過去的遺憾現在都圓滿了。」

Energy表示沒小巨蛋、沒辦過售票演唱會都是遺憾，復出即同步完成兩個里程碑，會邀五月天或是第二代團員小剛同歡？他們說有準備彩蛋，至於復出關鍵？牛奶說那時看到Toro社群影片，深受感動主動聯繫坤達，被吐槽沒傳給其他團員？他解釋那時換了電話，書偉補充說彼此曾失聯，但誤會早隨時間消逝，接著將於5月5日在台北信義香堤廣場舉辦新專輯「Here I Am」唯一簽唱會。