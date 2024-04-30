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伍佰拉斯維加斯開唱 歌迷喊安可他笑「3小時了我要下班」

記者林士傑／即時報導
伍佰安可不斷加碼，只為讓粉絲心滿意足。(寬魚國際、月光音樂提供)
伍佰安可不斷加碼，只為讓粉絲心滿意足。(寬魚國際、月光音樂提供)

伍佰&China Blue上周展開「ROCK STAR」2024北美巡演，是他相隔24年在拉斯維加斯開唱，熱情歌迷遲遲不願離場高喊「加班（安可）」，伍佰打趣表示：「我一直加班，3個小時，太久了，有時差，明天一早班機，我要下班！」話雖如此，但他不斷加碼，只為讓粉絲心滿意足。

首站就在沙漠演出，伍佰直呼感受非常特別，接著調查起台下觀眾的年齡，發現有大批25歲以下的歌迷，比他組團32年還年輕，不禁開玩笑說：「你們是不是跟爸媽來的，是不是跑錯場啊？」一連帶來「海浪」、「淚橋」等歌曲，他又嘴甜表示：「我的演唱會沒有特別嘉賓，你們就是我的特別嘉賓！」全場瞬間放聲尖叫。

金曲連發之外，伍佰還化身波浪舞教學老師，從台上到台下玩了1首歌的時間，氣氛無比熱絡。來到安可階段，伍佰選唱「世界第一等」，唱完觀眾齊聲大喊加班，他直白稱沒歌了啦，卻又加碼「突然的自我」、「心愛的再會啦」，沒想到結束後觀眾依舊待在原地，於是伍佰換穿T恤登台2次安可，帶來「妳是我的花朵」與全場一起熱舞，逗趣地擺出Ending Pose，相當俏皮。

這時他高喊「謝謝，演唱會結束了，下班了」，觀眾不肯罷休又喊加班，讓他忍不住高唱「下班我要下班，從哪裡學的，你說加班就加班嗎」，拗不過歌迷只好加碼「再度重相逢」一曲，接著演唱會將移師加拿大多倫多、美東康州登場。

伍佰&China Blue展開「ROCK STAR」2024北美巡演。(寬魚國際...
伍佰&China Blue展開「ROCK STAR」2024北美巡演。(寬魚國際、月光音樂提供)
伍佰(右)金曲連發，每首都上演全場大合唱。(寬魚國際、月光音樂提供)
伍佰(右)金曲連發，每首都上演全場大合唱。(寬魚國際、月光音樂提供)
伍佰相隔24年在拉斯維加斯開唱。(寬魚國際、月光音樂提供)
伍佰相隔24年在拉斯維加斯開唱。(寬魚國際、月光音樂提供)

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