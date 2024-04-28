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陳綺貞美成這樣 把宇宙人電到「想婚了」

記者林士傑／即時報導
宇宙人吉他手阿奎(右起)、主唱小玉、貝斯手方Q二度攻蛋，會後開心慶功。（記者沈昱嘉／攝影）
宇宙人吉他手阿奎(右起)、主唱小玉、貝斯手方Q二度攻蛋，會後開心慶功。（記者沈昱嘉／攝影）

「金曲樂團」宇宙人27日晚二度攻蛋，「α：回到未來」20周年演唱會有陳綺貞、麋先生助陣，38歲的主唱小玉當陳綺貞面喊未婚充滿暗示意味，會後他表示合作過程一直被電到，目前感情單身，「綺貞老師是首選但沒辦法，主要是看阿奎（婚後）這樣，覺得很幸福，多少還是會羨慕」。

吉他手阿奎、貝斯手方Q在台上爆料邀約陳綺貞是滿足小玉的私欲，小玉充滿感激向公司跟團員致謝，讓他多出跟陳綺貞單獨相處近3分鐘的時光，阿奎直呼：「綺貞老師的眼睛真的有電，尤其在唱『吉他手』時那個歌詞，心裡一直想『老師你不要看我，拜託』。」至於要不要幫小玉介紹對象？阿奎表示目前社交圈都是跟已婚家庭，方Q坦言：「我的話，我也不想介紹給他啊！」

此外，宇宙人跟同門的麋先生曝光首次合作新曲「你在哪裡」，提到作品完成許久，「正好選在麋先生來當我們20周年演唱會嘉賓這個特別時刻，一次讓1萬多位歌迷聽到這首新歌。」預計於5月17日數位上架。阿奎則談到和老婆合作的插畫彩蛋，老婆一度擔心報價會不會太高，方Q開玩笑說：「沒關係，反正是算你的！」

接著他們將前進東京、香港開唱，宇宙人表示：「期待與各地歌迷們見面，再一起繼續慶祝宇宙人的20周年吧」。

宇宙人接著將前往東京、香港等地開唱。（記者沈昱嘉／攝影）
宇宙人接著將前往東京、香港等地開唱。（記者沈昱嘉／攝影）
宇宙人小玉(左)被陳綺貞電到慌了手腳。（記者沈昱嘉／攝影）
宇宙人小玉(左)被陳綺貞電到慌了手腳。（記者沈昱嘉／攝影）

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