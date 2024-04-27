疑遭黃子佼毀滅式爆料 卜學亮：還是朋友 不會切割

黃子佼(左)和卜學亮這對同門師兄弟的「超級同學會」節目已停播。(圖／華視提供)

台灣藝人卜學亮日前和姚元浩、郭泓志、禾浩辰、Matzka出席新節目「我的明星村長」記者會，暢談錄影甘苦。卜學亮先前疑似遭黃子佼 毀滅式爆料，但他不願切割老友，感嘆說：「還是朋友啦！不可能這樣就切割。」另外，黃子佼老婆孟耿如媽媽甜品品牌「婉婉」宣布收攤。

卜學亮是黃子佼在張小燕「大鵬經紀」旗下近30年同門師兄弟，他說：「大家都辛苦了，最近沸沸揚揚很多新聞。我沒有跟他聯絡，也不能說什麼，做錯了就是做錯了，我的看法是做錯事情的當事人要自己去面對。」

至於有沒有關心張小燕？卜學亮坦言這陣子沒有打擾她，但「該有的關心還是會有」。卜學亮過去在節目中調侃黃子佼的影片也被翻出，他否認知道內情，一切都是看到新聞才知道。

而先前傳出卜學亮和姚元浩鬧不和，雙方因此分開錄影。卜學亮和姚元浩記者會當天同場亮相，他解釋，姚元浩個性比較急，看到弱勢長輩被欺負忍不住會動怒。

卜學亮說明，畢竟每個人個性不一樣，「我跟他第一次合作，他是完美主義者，我覺得他有時候會想做到十全十美，有一次晚上收工，我跟他交心，說做節目不用這樣，我們把善的東西傳出去就好了」。

記者會上明星們輪流分享下鄉收穫，姚元浩說：「我們真的是充當水電工和木工，解決大小事情，每天都好充實，看到村民感謝的笑容真的是最棒的回饋。」雖然親自處理垃圾和各種粗活相當辛苦，但他們期盼能透過節目讓更多需要被幫助的地方被看見，希望有金主或政府能出手相助。