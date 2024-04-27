我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2024矽谷指數報告出爐 亞裔買房實力強

日本正露丸檢測報告造假30年 製藥商遭勒令停產

疑遭黃子佼毀滅式爆料 卜學亮：還是朋友 不會切割

記者李姿瑩／綜合報導
黃子佼(左)和卜學亮這對同門師兄弟的「超級同學會」節目已停播。(圖／華視提供)
黃子佼(左)和卜學亮這對同門師兄弟的「超級同學會」節目已停播。(圖／華視提供)

台灣藝人卜學亮日前和姚元浩、郭泓志、禾浩辰、Matzka出席新節目「我的明星村長」記者會，暢談錄影甘苦。卜學亮先前疑似遭黃子佼毀滅式爆料，但他不願切割老友，感嘆說：「還是朋友啦！不可能這樣就切割。」另外，黃子佼老婆孟耿如媽媽甜品品牌「婉婉」宣布收攤。

卜學亮是黃子佼在張小燕「大鵬經紀」旗下近30年同門師兄弟，他說：「大家都辛苦了，最近沸沸揚揚很多新聞。我沒有跟他聯絡，也不能說什麼，做錯了就是做錯了，我的看法是做錯事情的當事人要自己去面對。」

至於有沒有關心張小燕？卜學亮坦言這陣子沒有打擾她，但「該有的關心還是會有」。卜學亮過去在節目中調侃黃子佼的影片也被翻出，他否認知道內情，一切都是看到新聞才知道。

而先前傳出卜學亮和姚元浩鬧不和，雙方因此分開錄影。卜學亮和姚元浩記者會當天同場亮相，他解釋，姚元浩個性比較急，看到弱勢長輩被欺負忍不住會動怒。

卜學亮說明，畢竟每個人個性不一樣，「我跟他第一次合作，他是完美主義者，我覺得他有時候會想做到十全十美，有一次晚上收工，我跟他交心，說做節目不用這樣，我們把善的東西傳出去就好了」。

記者會上明星們輪流分享下鄉收穫，姚元浩說：「我們真的是充當水電工和木工，解決大小事情，每天都好充實，看到村民感謝的笑容真的是最棒的回饋。」雖然親自處理垃圾和各種粗活相當辛苦，但他們期盼能透過節目讓更多需要被幫助的地方被看見，希望有金主或政府能出手相助。

另據噓！星聞報導，黃子佼身陷性醜聞風波遭外界撻伐，老婆孟耿如演藝事業停擺。而孟耿如媽媽經營的甜品品牌「婉婉WantOne」日前透過社群限動宣布收攤，「經歷了4月的一波動盪，小品牌終究還是支撐不住」，發文向網友道別。

姚元浩（左起）、郭泓志、卜學亮合作節目「我的明星村長」。(圖／好看娛樂提供)
姚元浩（左起）、郭泓志、卜學亮合作節目「我的明星村長」。(圖／好看娛樂提供)

黃子佼

上一則

44歲張柏芝「14歲高清嫩照」流出 網讚：真女神

下一則

范冰冰曬心形石 疑復合李晨 難道Angelababy是幌子？

延伸閱讀

卜學亮談黃子佼：還是朋友不切割

卜學亮談黃子佼：還是朋友不切割
黃子佼牽連3女人 爆給孟耿如1億求3年不離婚

黃子佼牽連3女人 爆給孟耿如1億求3年不離婚
黃子佼被爆給1億台幣安家費 換妻子孟耿如3年不離婚

黃子佼被爆給1億台幣安家費 換妻子孟耿如3年不離婚
挺黃子佼被罵 郎祖筠無奈回應

挺黃子佼被罵 郎祖筠無奈回應

熱門新聞

安琪莉娜裘莉（中）的養子女們都被她成功說服與昔日養父為敵，但親生長女喜蘿（右二）偏偏不這樣。（路透資料照片）

布裘親生長女下個月就成年 18歲生日禮物竟只要這個

2024-04-20 04:00
「哥吉拉 -1.0」至今在日本以外的亞洲各國都未上映。圖／摘自IMDb

最獲好評、得奧斯卡的「哥吉拉」 台灣還是看不到？

2024-04-21 11:11
提摩西夏勒梅（右）與凱莉詹納目前公開交往中。（路透資料照片）

「甜茶」女友愛花大錢買高檔享受 恐怕就要破產？

2024-04-21 10:25
哈利與梅根據傳被英王后卡蜜拉抓到他們安排在皇室內的眼線。(摘自Globe)

梅根、哈利在皇室內的間諜被抓到 王后卡蜜拉氣瘋？

2024-04-23 11:43
趙雅芝被人傳死訊，工作室趕緊闢謠。圖／摘自微博

69歲「白娘子」趙雅芝驚傳去世？工作室緊急發文

2024-04-25 09:07
王鷗在「偽裝者」中飾演汪曼春。(取材自微博)

請表演老師也沒救？ 楊冪演特務 被吐槽遠遠比不上「她」

2024-04-25 07:00

超人氣

更多 >
習布二會位置與上次雷同 福建廳植物擺設暗藏訊息

習布二會位置與上次雷同 福建廳植物擺設暗藏訊息
罹癌後少露面...英王傳狀況漸惡化 白金漢宮定期更新喪禮計畫

罹癌後少露面...英王傳狀況漸惡化 白金漢宮定期更新喪禮計畫
金融市場震盪中 如何保住退休存款

金融市場震盪中 如何保住退休存款
湯姆克魯斯後悔了？沒跟親生女兒多相處 傳想修補關係

湯姆克魯斯後悔了？沒跟親生女兒多相處 傳想修補關係
從獨自走向飛機變隨從包圍 拜登為這原因改變出行模式

從獨自走向飛機變隨從包圍 拜登為這原因改變出行模式